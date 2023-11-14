Українські війська успішно витісняють російський флот із Криму – Столтенберг

Рашисти шукають нове місце для базування військового флоту

Атаки українських військ по військово-морських об’єктах росіян у тимчасово окупованому Криму є успішними. Це змушує загарбників шукати альтернативні місця для базування власного військового флоту. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг журналістам під час Ради міністрів ЄС у Брюсселі.

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Крім того, відповідаючи на питання щодо оголошених намірів Росії заснувати морську військову базу в Абхазії, Столтенберг наголосив, що НАТО рішуче підтримує територіальну цілісність та суверенітет Грузії та не може прийняти, щоб відокремлені території країни використовувала РФ у своїх цілях.

«Це є порушенням суверенітету та територіальної цілісності Грузії й демонструє, як далеко Росія хоче зайти, щоб досягти військових цілей в Україні. Але також це демонструє, що українці були успішними в атаках на військово-морські об’єкти в Криму, тож Росія шукає альтернативи. Це демонструє здобутки, яких досягли українці, атакуючи російський військовий флот», – зазначив генсек НАТО.

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Раніше повідомлялося, що партизани показали склад пального у Криму, який становить для окупантів велику цінність.

Також спецпризначенці ГУР у Криму уразили малі десантні кораблі з екіпажем.