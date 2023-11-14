Фаріон зібралася писати заяву в СБУ через студента із Криму

Мовознавиця заявила, що студент, «що вмент відхрестився від своїх слів», нібито точно мав би знати про небезпеку підписуватися власним прізвищем

Мовознавиця звинуватила студента у тому, що він не наголосив їй, аби вона не оприлюднювала публічно його приватну інформацію

Екснардепка та мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що буде звертатися до правоохоронних органів через скандал, який розгорівся після оприлюднення нею листа студента із Криму з проукраїнською позицією. Фаріон вважає, що проти неї здійснено провокацію не без участі ФСБ.

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Зокрема мовознавиця звинуватила студента у тому, що він не наголосив їй, аби вона не оприлюднювала публічно його приватну інформацію.

Фаріон зазначила, що такі думки публікувати «особливо важливо тепер, коли почалася безпрецедентна атака на українську мову і нехтування мовним законодавством в освітній та військовій царинах».

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«Тобто Ваша підтримка, надіслана мені на е-пошту, це насправді підтримка української України, а не персонально Фаріон. І про це має знати якнайширше коло українців, аби розуміти, що ми не самотні і нас багато, хоч де ми є. Саме про це був слушний допис так званого «студента з Криму» (хто він – аж ніяк не можу знати), де зауважено на визначальному: як українцям у звільненому Криму реагувати на московську мову з уст військовика в українській формі, що зайде у звільнений Крим? Запитання риторичне. Бо кожна армія має говорити мовою своєї землі, своїх дідів-прадідів, а не мовою ворога», – написала Фаріон у блозі для «Української правди».

Мовознавиця заявила, що студент, «що вмент відхрестився від своїх слів», нібито точно мав би знати про небезпеку підписуватися власним прізвищем. Фаріон вважає, що хлопець сам винен у тому, що не потурбувався про власну безпеку.

«Чи не свідчить це про сплановану провокацію ФСБ, підкинуту вже цього тижня, коли попередня понеділкова атака, яка тривала на всі мої обліковники, з тріском провалилася. Особливий провал стосувався бажання втягнути в якісь ефемерні акції протестів студентів Львівської політехніки», – заявила Фаріон.

Вона переконує, що на тлі затримання студента з Сімферополя на її телефон і на ту ж е-пошту нібито «надходить нескінченна кількість диких погроз і типова їхня лайка московською мовою і з московських номерів і, звісно, доморощені підгавкувачі».

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Фаріон натякає, що це може бути «спільною злучкою варварського зовнішнього ворога з прихованим внутрішнім».

«Не треба перекладати з хворої голови на здорову, а звинувачення на мою адресу не мають під собою жодних підвалин, бо їхнє підґрунтя, найімовірніше, московське ФСБ. Маю намір щодо цього звернутися до СБУ», – наголосила Фаріон.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму 13 листопада росіяни затримали проукраїнського студента, який висловив підтримку львівській мовознавиці та ексдепутатці Ірині Фаріон. Згодом вона виклала лист хлопця у соцмережах та не приховала його дані.

У зв’язку з цим, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України. Він заявив, що юнаком «займається» окупаційний «Центр боротьби з екстремізмом» російського Міністра внутрішніх справ.

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що виставляючи на широкий загал особисту переписку зі студентом із Криму, який її підтримав, львівська мовознавиця та ексдепутатка Ірина Фаріон продемонструвала ницість, а ще вчинила злочин проти людини із окупованої території.