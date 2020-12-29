Олена Зеленська підсумувала рік роботи в напрямку безбар`єрності

«Бар’єрів багато, але щоб подолати їх, спочатку потрібно було їх усвідомити», – наголосила Олена Зеленська

Проведення відкритого діалогу з українцями про безбар’єрність, створення спільноти «Бізнес без бар’єрів», запуск розробки Альбому безбар`єрних рішень та цифрового сервісу «Дія. Без бар’єрів» – такі головні досягнення у напрямку безбар`єрності виділила у своєму блозі перша леді України Олена Зеленська. Вона підсумувала рік своєї роботи та розповіла про подальші плани.

Навесні за ініціативою Зеленської провели відкритий діалог з українцями, в опитуванні взяли участь понад 37 тисяч осіб. Лише 6% учасників відповіли, що не бачать бар`єрів навколо себе. Паралельно з ним Київський міжнародний інститут соціології провів перше в Україні соціологічне дослідження, що вивчає тему безбар`єрності. 56% респондентів назвали рівень інклюзії в нашому суспільстві низьким або дуже низьким. А 77% вважають актуальним вирішення питання інклюзії в Україні.

Щоб почати змінювати ситуацію, виділили три основних напрямки роботи: безбар’єрність в архітектурі, побудова бізнесу без бар’єрів та розробка безбар’єрних цифрових сервісів. Перший напрям очолило Міністерство розвитку громад та територій, спільно з громадою міста Славутич, архітекторами, проєктувальниками, урбаністами вже розпочали створення Альбому безбар’єрних рішень. Він стане збіркою рекомендацій, креслень, ескізів на основі державних будівельних норм, які можуть використовуватися у будівництві. Тестовим майданчиком буде Славутич, його планують зробити повністю безбар’єрним до 2024 р.

У листопаді 2020 року десять найбільших бізнесів, що є лідерами у сфері соціальної відповідальності, за ініціативою першої леді утворили спільноту «Бізнес без бар’єрів». Вони об`єднали зусилля для розробки нових стандартів інклюзивності бізнес-процесів та доступності товарів і послуг. У грудні разом з Міністерством цифрової трансформації та ПРООН в Україні почали розробку безбар’єрних цифрових послуг. На порталі «Дія» з’явиться новий розділ – «Дія. Без бар’єрів», він міститиме каталог сервісів для людей, які найчастіше стикаються з бар’єрами. А розділ «Життєві події та ситуації» доповнять рекомендаціями з пошуку роботи, що врахують різні обставини: інвалідність, похилий вік, батьківство тощо. У розділі «Дія. Цифрова освіта» вже на початку наступного року з’являться освітні серіали про безбар’єрність.

«Бар’єрів багато, але щоб подолати їх, спочатку потрібно було їх усвідомити. Я знаю, що це важкий напрям для змін. Я здогадуюся, що, можливо, навіть цілого життя не вистачить, щоб повність вирішити проблему бар’єрів у суспільстві. Але кожного дня я ще більше переконуюсь – відкладати не можна, зміни потрібно починати вже зараз. І тоді поступово ми побудуємо той безбар’єрний світ, про який мріємо», – підсумувала Олена Зеленська.

Великим здобутком року вона назвала підписання президентом указу, яким він доручив Кабінету Міністрів розробити Національну стратегію безбар’єрності. До створення залучать науковців, експертів, громадських активістів та головне – людей, які знають про проблему з власного досвіду.