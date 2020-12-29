Відомий мільярдер дав п'ять порад для досягнення успіху

Баффет радить вимірювати свій успіх не грошима, а любов'ю сім'ї та колег

Американський мільярдер, легендарний інвестор і філантроп Воррен Баффет часто ділиться власним досвідом і дає поради, які можна застосувати як в бізнесі, так і в особистих взаєминах.

Світова спільнота поважає підприємця не тільки за його досягнення в кар'єрі, але і за філософське ставлення до життя.

Нещодавно гендиректор Berkshire Hathaway виступив перед випускниками Університету Небраски-Лінкольна. Захід пройшов в онлайн-форматі. Відзначимо, що саме в цьому навчальному закладі Баффет здобув освіту, за яку вдячний донині.

Ось які п'ять порад дав Воррен Баффет, які допоможуть розставити акценти, досягти успіху в кар'єрі та влаштувати особисте життя.

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Воррен Баффет запропонував колишнім студентам відповісти собі на запитання: «Якби була можливість пообідати тільки з однією людиною, неважливо чи жива вона чи вже ні, хто б це був?»

«Насправді, читаючи, ти можеш пообідати навіть з Бенджаміном Франкліном. Можна дуже довго обідати з кожною великою особистістю в історії. Це розкіш – мати запас ідей, якими вони ділилися», – переконаний бізнесмен.

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«Наповніть свої голови. Це чудовий момент у вашому житті, коли кожен день ви дізнаєтеся багато речей, про які не знали раніше», – вважає мільярдер.

Цінуйте те, що маєте

Баффет зауважив, що місце, де народилася людина, відіграє не останню роль в її становленні як особистості.

«Мені дуже пощастило народитися в США, і мені пощастило, що я народився в Небрасці. Мені пощастило, що у мене були такі батьки, і мені пощастило здобути освіту, яку я отримав», – каже підприємець.

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«Виберіть роботу, заради якої ви із задоволенням будете вставати з ліжка щоранку», – зазначив Баффет.

Бізнесмен підкреслив, що йому в житті дуже пощастило, оскільки він має саме таку роботу.

Вимірюйте свій успіх не грошима, а любов'ю сім'ї та колег

Воррен Баффет розповів, що в 90 років зустрів безліч людей, які стали дуже багатими, але їхнє життя так і не склалося. Також життя зводило його з особистостями, які були дуже відомі у своїй діяльності, але так і не досягли успіху.

«Ваші діти, ваша дружина, ваші колеги: якщо ви любите цих людей у віці 65 або 70 років, то ви домоглися успіху», – вважає інвестор.

Зазначимо, що Уоррен Баффет відмінно відчуває себе навіть в еру Covid – за другий квартал прибуток його Berkshire Hathaway виріс на 87%.