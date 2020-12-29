Шкарлет намагається зруйнувати ЗНО – В'ятрович

За словами В’ятровича, Шкарлет прагне знищити цілісний механізм незалежної перевірки знань абітурієнтів

У намаганні зруйнувати зовнішнє незалежне оцінювання й повернути корупційні схеми вступу до вишів міністр освіти Сергій Шкарлет хоче переплюнути навіть одіозного Дмитра Табачника. Про це заявив народний депутат та історик Володимир В’ятрович на своїй Facebook-сторінці.

В’ятрович підкреслив, що Шкарлет насамперед дав розлоге інтерв’ю «проросійському пропагандистському рупору Страна.UA», де «мішаниною російських та українських слів просторікував на теми «переписування історії» чи «насадження мови».

В’ятрович процитував важливе повідомлення Шкарлета: «У нас уже є напрацювання по трансформації ЗНО. Його звичайно ж потрібно залишити, але в специфічній формі. Наприклад, у вигляді тесту на здатність до навчання - як варіант для людей, у яких уже є страховий стаж. Для тих, хто вступає на бюджет, ЗНО потрібно точно. А ті, хто планує навчатися на платній основі, на контракті, можуть складати це ЗНО у вигляді тесту на здатність до навчання».

За словами В’ятровича, міністр прагне знищити цілісний механізм незалежної перевірки знань абітурієнтів, який дозволив мільйонам випускників українських шкіл стати студентами без жодного блату чи хабарів.

«Було б верхом наївності сподіватися, що Шкарлет отямиться й передумає. Бо саме для руйнації української освіти і європейського шляху її розвитку Зеленський і ОПЗЖ і зробили рига-плагіатора міністром. Єдиний шанс врятувати нашу освіту – це звільнити Шкарлета з посади», – сказав він.

В’ятровича додав, що відповідний проєкт постанови № 452 депутати від «ЄС» і «Голосу» вже зареєстрували.

Нагадаємо, Верховна Рада України 17 грудня призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов’язків очільника МОН Сергія Шкарлета. А вже 21 грудня під офісом Зеленського молодь протестувала через це призначення.

У вересні Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.