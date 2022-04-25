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    Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 25 квітня

    Люди виїжджають із територій, де ведуться бойові дії - Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 25 квітня
    Люди виїжджають із територій, де ведуться бойові дії

    Потяги відправляться з Запоріжжя, Харкова і Дніпра

    «Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних поїздів на понеділок, 25 квітня. Про це повідомляється на сайті УЗ.

    Компанія призначила на сьогодні додатково шість евакуаційних рейсів.

    • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
    • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
    • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
    • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
    • 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
    • 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ

    «Укрзалізниця» звертає увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» з початку війни евакуювала за кордон 500 тисяч українців.

    УЗ вже фіксує збільшення попиту на зворотні рейси.

    В «Укрзалізниці» нагадують, що більшість залізничних адміністрацій країн ЄС запровадила для українців безкоштовний проїзд. Це стосується дітей віком до 18 років, жінок, чоловіків старше 60 років та чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.


    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 25 квітня