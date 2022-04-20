Все більше українців повертається з-за кордону – «Укрзалізниця»

Після завершення бойових дій «Укрзалізниця» обіцяє організувати маршрути для повернення українців до своїх домівок

Українські громадяни все ще мають можливість виїхати за кордон за внутрішнім паспортом

«Укрзалізниця» з початку війни евакуювала за кордон 500 тисяч українців, повідомили у відомстві.

«Найбільше пасажирів виїхало до Польщі. Крім Польщі, аби убезпечити себе та свої сім’ї, українці виїжджали до Словаччини, Угорщини та Чехії. Наразі Укрзалізниця пропонує рейси до Перемишля, Варшави, Хелма, Будапешта, Захоні та Кошице, Відня та Ісакчі», – зазначили в Укрзалізниці.

Водночас компанія вже фіксує збільшення попиту на зворотні рейси.

«З 1 по 9 квітня до України з Польщі залізницею повернулося 4 тис. людей, тоді як з 10 по 18 квітня на 50% більше – 6 тис. пасажирів», – говориться у повідомленні.

Після завершення бойових дій «Укрзалізниця» обіцяє організувати маршрути для повернення українців до своїх домівок.

У відомстві додали, що станом на зараз українські громадяни все ще мають можливість виїхати за кордон за внутрішнім паспортом – Державна прикордонна служба України подовжила таку можливість.

В «Укрзалізниці» нагадують, що більшість залізничних адміністрацій країн ЄС запровадила для українців безкоштовний проїзд. Це стосується дітей віком до 18 років, жінок, чоловіків старше 60 років та чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков інформував про відновлення сполучення зі столицею на Житомирській трасі. Поблизу села Стоянка відкрито новозбудовану тимчасову переправу через річку Ірпінь, працює вона й у напрямку Житомира та Києва, зазначав міністр.