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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» виявила чотирьох колаборантів серед своїх службовців

    В&nbsp;&laquo;Укрзалізниці&raquo;&nbsp;виявили чотирьох агентів, які зливали інформацію росіянам - «Укрзалізниця» виявила чотирьох колаборантів серед своїх службовців
    В «Укрзалізниці» виявили чотирьох агентів, які зливали інформацію росіянам
    фото з відкритих джерел

    Внутрішня служба безпеки залізниці системно працює над виявленням підозрілих працівників

    В «Укрзалізниці» виявили чотирьох агентів, які співпрацювали із російськими військами та системно передавали їм інформацію. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у Телеграмі.

    «Внутрішня служба безпеки залізниці системно працює над виявленням підозрілих працівників і передає інформацію правоохоронним органам. А вони вже, у свою чергу, роблять свою роботу. На сьогодні в нас є чотири такі підтверджені колаборанти», – зазначив Камишін.

    Ними займаються правоохоронні органи.

    За три тижні існування «Реєстру держZрадників» у переліку опинилися вже 100 осіб. Серед цих ста осіб 73 політики, 13 представників правоохоронних органів, 13 медійників, та один суддя. Загалом у Реєстрі зібрані дані про колаборантів із 14 областей України.

    Раніше повідомлялося, що серед співробітників «Укразалізниці» виявлено та затримано двох колаборантів, які співпрацювали з Росією.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна державна зрада окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» виявила чотирьох колаборантів серед своїх службовців