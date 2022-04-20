«Укрзалізниця» виявила чотирьох колаборантів серед своїх службовців

Внутрішня служба безпеки залізниці системно працює над виявленням підозрілих працівників

В «Укрзалізниці» виявили чотирьох агентів, які співпрацювали із російськими військами та системно передавали їм інформацію. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у Телеграмі.

«Внутрішня служба безпеки залізниці системно працює над виявленням підозрілих працівників і передає інформацію правоохоронним органам. А вони вже, у свою чергу, роблять свою роботу. На сьогодні в нас є чотири такі підтверджені колаборанти», – зазначив Камишін.

Ними займаються правоохоронні органи.

За три тижні існування «Реєстру держZрадників» у переліку опинилися вже 100 осіб. Серед цих ста осіб 73 політики, 13 представників правоохоронних органів, 13 медійників, та один суддя. Загалом у Реєстрі зібрані дані про колаборантів із 14 областей України.

Раніше повідомлялося, що серед співробітників «Укразалізниці» виявлено та затримано двох колаборантів, які співпрацювали з Росією.