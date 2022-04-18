  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Для виїзду знову треба закордонний паспорт: «Укрзалізниця» повідомила про оновлені правила

    Для безперешкодного перетину кордону потрібно мати з собою документ - Для виїзду знову треба закордонний паспорт: «Укрзалізниця» повідомила про оновлені правила
    Для безперешкодного перетину кордону потрібно мати з собою документ
    фото з відкритих джерел

    Багато українців продовжують вирушати в Європу для пошуку тимчасового притулку

    В «Укрзалізниці» повідомили, що для перетину кордону потрібно знову мати закордонний паспорт. Прикордонники можуть робити винятки для осіб, які прямують з місця бойових дій та мають документи, які посвідчують особу.

    Пасажирів закликають уважно вивчати правила перетину кордону та зміни, які можуть в них тимчасово вноситися у час війни.

    Зараз «Укрзалізниця» очікує на оновлені правила від Державної прикордонної служби України.

    17 квітня вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні.

    «Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь», – повідомили в компанії.

    Нагадаємо, 30 березня уряд змінив правила перетину державного кордону для деяких категорій осіб.

    Згодом уряд дозволив чоловікам з інвалідністю виїжджати за кордон.

    Читайте також:
    Теги: прикордонники росія окупанти війна Укрзалізниця паспорт документи Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Для виїзду знову треба закордонний паспорт: «Укрзалізниця» повідомила про оновлені правила