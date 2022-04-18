Для виїзду знову треба закордонний паспорт: «Укрзалізниця» повідомила про оновлені правила
Багато українців продовжують вирушати в Європу для пошуку тимчасового притулку
В «Укрзалізниці» повідомили, що для перетину кордону потрібно знову мати закордонний паспорт. Прикордонники можуть робити винятки для осіб, які прямують з місця бойових дій та мають документи, які посвідчують особу.
Пасажирів закликають уважно вивчати правила перетину кордону та зміни, які можуть в них тимчасово вноситися у час війни.
Зараз «Укрзалізниця» очікує на оновлені правила від Державної прикордонної служби України.
17 квітня вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні.
«Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь», – повідомили в компанії.
Нагадаємо, 30 березня уряд змінив правила перетину державного кордону для деяких категорій осіб.
Згодом уряд дозволив чоловікам з інвалідністю виїжджати за кордон.