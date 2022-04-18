Для виїзду знову треба закордонний паспорт: «Укрзалізниця» повідомила про оновлені правила

Для безперешкодного перетину кордону потрібно мати з собою документ

Багато українців продовжують вирушати в Європу для пошуку тимчасового притулку

В «Укрзалізниці» повідомили, що для перетину кордону потрібно знову мати закордонний паспорт. Прикордонники можуть робити винятки для осіб, які прямують з місця бойових дій та мають документи, які посвідчують особу.

Пасажирів закликають уважно вивчати правила перетину кордону та зміни, які можуть в них тимчасово вноситися у час війни.

Зараз «Укрзалізниця» очікує на оновлені правила від Державної прикордонної служби України.

17 квітня вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні.

«Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь», – повідомили в компанії.

Нагадаємо, 30 березня уряд змінив правила перетину державного кордону для деяких категорій осіб.

Згодом уряд дозволив чоловікам з інвалідністю виїжджати за кордон.

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