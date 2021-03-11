Організатори опублікували анонс заходів правозахисної програми фестивалю Docudays UA

Правозахисна програма передбачає 11 дискусій, у межах яких обговорять права людини в новій коронакризовій реальності

З 27 березня по 4 квітня під час 18 Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA триватиме правозахисна програма RIGHTS NOW!

Пандемія коронавірусу Covid-19 стала викликом для кожного з нас. Побільшало хвилювань за здоров’я своє і близьких. З’явилися страхи щодо втрати роботи, якості навчання. Ми частіше стали запитувати себе: «що далі?».

Під час правозахисної програми RIGHTS NOW! поговоримо про зміни у різних сферах нашого життя, спричинені пандемією коронавірусу Covid-19, а також, як захистити своє право на здоров'я.

Організатори закликають приєднуватися до онлайн трансляцій у Facebook та YouTube фестивалю Docudays UA, а також на сайті docuspace.org.

Лінк на подію у фейсбуці: https://www.facebook.com/RightsNowDocudaysUA

Правозахисна програма RIGHTS NOW! передбачає 11 дискусій, у межах яких разом із фахівцями та фахівчинями з громадського й державного секторів поговоримо про права людини в новій коронакризовій реальності.

Дізнаємося, чи дбають українці про своє сексуальне здоров’я, як відстояти своє право на безпечні та найменш травматичні пологи. Поміркуємо про вплив соцмереж на дитячу психіку та дізнаємося, з якими проблемами нині найчастіше звертаються до психологів. У дискусіях обговоримо проблеми в паліативній медицині, в лікуванні орфанних захворювань, і яку допомогу отримують хворі в місцях позбавлення волі. А також поглянемо на проблему побудови Каховської ГЕС-2 з перспективи дотримання права людини на здоров’я.

Складовою правозахисної програми RIGHTS NOW! буде «Жива бібліотека». Цього року «книгами» у ній стали люди, об’єднані історіями подолання стигм, упереджень та дискримінацій, пов’язаних з їхньою спільнотою чи статусом. Серед «книг» — багаторазова переможниця Параолімпійських ігор Олена Юрківська, співзасновник та вокаліст гурту «Tvorchi» Джеффрі Кенні, громадський діяч, правозахисник Дмитро Шерембей, трансгендерна жінка Анастасія Єва Домані, письменник Артем Чапай, волонтерка Леся Литвинова.

«Жива бібліотека» працюватиме щодня з 27 березня до 4 квітня в онлайн-форматі на платформі Zoom та складатиметься з кількох сесій «читання». Участь вільна. Охочі поспілкуватися із «живою книгою», мають заповнити коротку реєстраційну форму за посиланням.

Усі дискусії RIGHTS NOW! супроводжуватиме переклад жестовою мовою, що стало можливо завдяки проєкту «Інклюзивно привітні».

Детальніше про заходи правозахисної програми.

Зміни, пов’язані з коронакризою, похитнули не лише фінансове становище, але й трансформували життя, спосіб мислення, уплинули на наші цінності. Ми пережили два локдауни й відчули, як права людини відступили на задній план, коли зайшлося про колективну безпеку.



У дискусії «Нова реальність коронакризи: що далі?» ми спробуємо дослідити, які зміни відбулися у державній гуманітарній політиці, зокрема щодо подолання бідності, а також у корпоративній етиці, у сфері медичного обслуговування та в комунікаціях. Зокрема, дослідимо, як криза в цих напрямках відбилася на становищі прав людини в Україні та світі.

Україна стала 95-ю країною, де розпочалась вакцинація від коронавірусу. У межах дискусії ми поговоримо про те, яку роль відіграє наша імунна система в новій реальності та які існують ефективні способи підвищити захисні сили організму. Крім того, порушимо питання примусової та добровільної вакцинації українців.

Орфанні (наприклад, вроджені імунодефіцити) або ж не діагностовані (наприклад, ФАС) захворювання трапляються рідше, ніж один випадок на дві тисячі населення. Більшість таких захворювань є генетичними та невиліковними. Ліки та реабілітація пацієнтів з рідкісними захворюваннями коштують дорого, і далеко не кожна українська родина, де є такі хворі, може це дозволити. У межах дискусії «Рідкісні. Як орфанні хворі виборюють право на повноцінне життя?» обговоримо ситуацію в Україні: як у нас забезпечують ліками пацієнтів з орфанними захворюваннями, — а також поміркуємо про міжнародний досвід допомоги хворим, який могла б перейняти Україна.

В Україні паліативна допомога як окремий вид медичної допомоги гарантована державою: тяжкохворим пацієнтам мають призначати знеболювальні препарати. Водночас точаться дискусії навколо шляхів найефективнішого знеболення. Як дотримуються прав людини в паліативній медицині й чи отримують тяжкохворі пацієнти якісне лікування — поговоримо у дискусії.

Практично з першого дня після оприлюднення намірів щодо будівництва Каховської ГЕС-2 (Херсонська область) активісти, науковці та небайдужі громадяни стали на захист довкілля, історичної спадщини й права на здоров’я. У дискусії обговоримо, як громадськість збирається відстояти своє право на здоров’я та чисте довкілля.

1 квітня, 13:30 та 15:30

У нашому суспільстві ментальне здоров’я недооцінюють та не розуміють. А проблеми, що з ним пов’язані, ігнорують та замовчують. О 13:30 у межах дискусії «Як змінилося ставлення до ментального здоров’я у часи пандемії COVID-19?» поговоримо про те, з якими проблемами українці звертаються до психологів та як коронавірус упливає на нервову систему й роботу мозку.

У цей же день о 15:30 програму RIGHTS NOW! продовжить дискусія «Павутиння соцмереж: у які пастки потрапляють діти?». Експерти/-ки із цифрової безпеки розкажуть, які реальні для дітей небезпеки існують у соцмережах, та розвінчають міфи щодо «груп смерті». А експерти та експертки Всеукраїнської кампанії проти кібербулінгу Docudays UA представлять результати, яких удалося досягти за два роки кампанії, та поділяться інтерактивними інструментами, як запобігти онлайн-цькуванням.

Збройний конфлікт на Сході України та анексія Криму вплинули на якість життя багатьох українців та українок. Утім, за роки війни державний механізм допомоги та реабілітації жертв конфлікту та анексії не було до кінця налагоджено. Під час дискусії поговоримо, яких заходів має вжити держава, щоби покращити ситуацію.

Медичну допомогу в місцях позбавлення волі (таких як слідчий ізолятор та установи виконання покарань) або зовсім не надають, або надають украй вибірково та не в повному обсязі. Як лікують хворих в пенітенціарних установах та які шляхи реформування в’язничної медицини — поговоримо під час дискусії.

4 квітня, 13:30 та 15:30

Закриватимуть правозахисну програму RIGHTS NOW! дві дискусії.

О 13:30 поговоримо про популярні стереотипи щодо сексуального здоров’я і як сексуальні та репродуктивні права впливають на якість життя. Приєднуйтеся до розмови «Сексуальне здоров’я: до чого тут права людини?».

А вже о 15:30 у дискусії «Права матерів і батьків у пологових будинках: очікування та реальність» поспілкуємося про те, чому українки та українці й далі зазнають травм під час народження дитини. Зокрема, презентуємо нову правозахисну кампанію «За дотримання прав майбутніх матерів та батьків у пологових будинках». Допоможе нам створити простір для діалогу фільм «Невидимі». Героїні стрічки мають досвід народження дитини, схожий на досвід тисячі українських жінок, які часто змушені мовчати про пологові травми через тиск оточення або медичного персоналу. Стрічку «Невидимі» під час 18 Docudays UA можна буде переглянути у кінотеатрі «Жовтень» та в онлайн-кінотеатрі DOCUSPACE.