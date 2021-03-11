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    ЄС схвалив ще одну вакцину від Covid-19

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    Вакцина J&amp;J відрізняється від інших схвалених вакцин, оскільки вимагає лише однієї дози - ЄС схвалив ще одну вакцину від Covid-19
    Вакцина J&J відрізняється від інших схвалених вакцин, оскільки вимагає лише однієї дози
    Фото з відкритих джерел

    ЄС уже замовив 400 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson

    У четвер, 11 березня, Європейське агентство з лікарських засобів схвалило протикоронавірусну вакцину компанії Johnson&Johnson в межах ЄС

    Про це повідомляє DW.

    Вакцина J&J розроблена фармацевтичною компанією Janssen, яка базується в Бельгії, відрізняється від інших схвалених вакцин, оскільки вимагає лише однієї дози.

    ЄС уже замовив 400 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson.

    Раніше Євросоюз схвалив застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.

    Нагадаємо, у лютому компанія Johnson&Johnson подала заявку на дозвіл для застосування своєї вакцини від коронавірусу в Європейському союзі.

    В Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

    Від початку кампанії з вакцинації в Україні першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.

    Відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.

    Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

    Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

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    Теги: ЄС вакцинація коронавірус
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