ЄС схвалив ще одну вакцину від Covid-19
ЄС уже замовив 400 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson
У четвер, 11 березня, Європейське агентство з лікарських засобів схвалило протикоронавірусну вакцину компанії Johnson&Johnson в межах ЄС
Про це повідомляє DW.
Вакцина J&J розроблена фармацевтичною компанією Janssen, яка базується в Бельгії, відрізняється від інших схвалених вакцин, оскільки вимагає лише однієї дози.
ЄС уже замовив 400 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson.
Раніше Євросоюз схвалив застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.
Нагадаємо, у лютому компанія Johnson&Johnson подала заявку на дозвіл для застосування своєї вакцини від коронавірусу в Європейському союзі.
В Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.
Від початку кампанії з вакцинації в Україні першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.
Відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.
Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.
Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.
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