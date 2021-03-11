ЄС схвалив ще одну вакцину від Covid-19

Вакцина J&J відрізняється від інших схвалених вакцин, оскільки вимагає лише однієї дози

ЄС уже замовив 400 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson

У четвер, 11 березня, Європейське агентство з лікарських засобів схвалило протикоронавірусну вакцину компанії Johnson&Johnson в межах ЄС

Про це повідомляє DW.

Вакцина J&J розроблена фармацевтичною компанією Janssen, яка базується в Бельгії, відрізняється від інших схвалених вакцин, оскільки вимагає лише однієї дози.

ЄС уже замовив 400 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson.

Раніше Євросоюз схвалив застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.

Нагадаємо, у лютому компанія Johnson&Johnson подала заявку на дозвіл для застосування своєї вакцини від коронавірусу в Європейському союзі.

В Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

Від початку кампанії з вакцинації в Україні першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.

Відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.

Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

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