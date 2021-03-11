Головлікар Закарпатської обласної лікарні: Якщо під час перших хвилі було 10% кисневозалежних, то зараз за 80%

Юрій Яцина: Багато пацієнтів поступають із сатурацією, яка відразу вимагає реанімації

У лікарнях Закарпаття значно зросла кількість тяжких хворих, які відразу після шпиталізації потребують інтенсивної кисневої терапії. Про це в інтерв‘ю «Главкому» розповів Юрій Яцина, головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака в Ужгороді. «Якщо під час першої і другої хвилі було десь 10% кисневозалежних, то зараз за 80%. Багато пацієнтів поступають із пониженою сатурацією в межах 80%, вони потребують переведення до реанімацій. Та реанімаційні місця обмежені. Тому пацієнти перебувають у відділеннях інтенсивної терапії на кисневих концентраторах», – зазначив медик.

За словами Яцини, на даний час проблем із забезпеченням киснем у лікарнях регіону немає. «На даний час у нас форс-мажору з киснем не виникло. Ще 8 березня ми змогли отримати від постачальників 25 балонів. 9 березня отримали 23, а 10-го обіцяють 40 балонів. Справа в тому, що кисневому генератору нашому, який у «ковід» корпусі уже шість років активної роботи. Якщо раніше він забезпечував роботою п’ять-шість точок, в основному для операційних потреб, то зараз використовуємо для всіх точок, які у нас розведені», – наголосив лікар.

Нагадаємо, Закарпаття перебуває в червоній карантинній зоні. До області обмежено в’їзд і виїзд пасажирського транспорту, заборонені масові, а також спортивні заходи за участю глядачів. На відміну від сусідніх Івано-Франківської і Чернівецької областей минулого року Закарпаття вдавалось довше зберігати епідеміологічну стабільність. Сьогодні ж усе інакше. З близько 2500 ліжок, розгорнутих у 17 «ковідних» лікарнях, заповнені понад 80%. Майже усі шпиталізовані потребують кисневої підтримки. Найбільш гостро відчувають брак медиків, кисню, ліжок заклади, розташовані в обласному центрі.





