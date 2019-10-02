Паломники-хасиди відсьогодні масово покидають Україну



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Рош-ха-Шана в Умані цього року святкували понад 30 тисяч паломників-хасидів

З аеропорту Борисполя очікується близько 30 рейсів з хасидами на виліт

Після святкування іудейського Нового року в Умані в середу, 2 жовтня, Україну почали покидати паломники-хасиди.

Про це повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби України.

«За минулу добу їх виїхала дуже незначна кількість, але з сьогоднішнього дня, навіть ночі, почали оформлятися рейси на відліт з України, саме з паломниками-хасидами. З аеропорту Борисполя очікується близько 30 рейсів на виліт. Такі ж саме рейси плануються по інших аеропортам, зокрема, Одеси і Вінниці», - зазначили в ДПСУ.

«Ми також розраховуємо, що вони, як і на в’їзд, будуть їхати організованими групами через автомобільні пункти пропуску, а також залізничні прикордонні пункти з країнами ЄС», - додали прикордонники.

Як раніше повідомлялось, Рош-ха-Шана в Умані цього року святкували понад 30 тис. паломників-хасидів.

Протягом тижня поліцією зареєстровано 12 кримінальних правопорушень, які були вчинені на території паломництва хасидів в місті Умань Черкаської області.

Джерело: УНН