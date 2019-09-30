В Україну прибули понад 30 тис. паломників-хасидів



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Прикордонники інформують, що масове вибуття хасидів очікується з 2 по 4 жовтня

З початку прибуття прочан, 6 вересня, прикордонники оформили на в'їзд в Україну понад 30,1 тис. паломників

В Україну за минулу добу прибули ще 5193 паломників-хасидів, які прямували до Умані, щоб приєднатися до святкування іудейського Нового року.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Зазначається, що з початку прибуття прочан (з 6 вересня) прикордонники оформили на в'їзд в Україну понад 30,1 тис. паломників.

«Масово прочани почали прибувати з 25 вересня. Наприклад, тільки за добу (з 7 ранку 26 вересня) в Україну в'їхало майже 12 тис. хасидів», - йдеться у повідомленні.

Цього року ортодоксальні євреї відзначають ювілейний 5780-й іудейський Новий рік, що святкується з вечора 29 вересня до вечора 1 жовтня. Вже відзавтра віруючі почнуть повертатися до своїх домівок. Прикордонники інформують, що масове вибуття хасидів очікується з 2 по 4 жовтня.

У пунктах пропуску, через які будуть вибувати паломники, прикордонники виділять додатковий персонал та технічні засоби. У Держприкордонслужбі прогнозують, що вжиті заходи дозволять швидко і без зайвого дискомфорту перетнути кордон прочанам та інших мандрівникам.

Як повідомлялося, Зеленський привітав українських іудеїв зі святом Рош-га-Шана.

Нагадаємо, 27 вересня в Україну для святкування іудейського Нового року прибули понад 5,6 тисяч паломників-хасидів.

До слова, в Умані загорівся будинок, в якому поселилися хасиди.