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    За час перебування хасидів в Умані зареєстровано 12 кримінальних проваджень

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    За час перебування хасидів в Умані зареєстровано 12 кримінальних проваджень

    За незаконне поводження зі зброєю зареєстровано три кримінальні провадження, крадіжку - два, незаконне виготовлення та зберігання наркотиків - шість, пограбування - одне

    Протягом тижня поліцією зареєстровано дванадцять кримінальних правопорушень, які були вчинені на території паломництва хасидів в місті Умань Черкаської області. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління нацполіції у Черкаській області.

    «З початку приїзду хасидів на території паломництва всього зареєстровано 12 кримінальних проваджень», - розповіли в поліції.

    У поліції зазначили, що ці цифри не загалом по Умані, а лише на території поселення хасидів.

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    Так, за незаконне поводження зі зброєю зареєстровано три кримінальні провадження, крадіжку - два, незаконне виготовлення та зберігання наркотиків - шість, пограбування - одне.

    Як зазначили у відділі комунікацій, наразі все спокійно.

    «Все спокійно. Звичайно, правопорушення є. Дрібні конфлікти локалізуються на місці», - розповіли в поліції.

    Всього територію поселення хасидів охороняють більше 250 працівників поліції.

    Нагадаємо, 29 вересня за юдейським календарем відзначають Рош-ха-Шана — розпочинається Новий 5780-й рік. Свято триватиме з вечора 29 вересня по 1 жовтня.

    Як раніше повідомлялось, Рош-ха-Шана в Умані цього року святкували понад 30 тис. паломників-хасидів.

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    Національна поліція України кримінал хасиди Умань поліція
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