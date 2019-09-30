За час перебування хасидів в Умані зареєстровано 12 кримінальних проваджень



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За незаконне поводження зі зброєю зареєстровано три кримінальні провадження, крадіжку - два, незаконне виготовлення та зберігання наркотиків - шість, пограбування - одне

Протягом тижня поліцією зареєстровано дванадцять кримінальних правопорушень, які були вчинені на території паломництва хасидів в місті Умань Черкаської області. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління нацполіції у Черкаській області.

«З початку приїзду хасидів на території паломництва всього зареєстровано 12 кримінальних проваджень», - розповіли в поліції.

У поліції зазначили, що ці цифри не загалом по Умані, а лише на території поселення хасидів.

Так, за незаконне поводження зі зброєю зареєстровано три кримінальні провадження, крадіжку - два, незаконне виготовлення та зберігання наркотиків - шість, пограбування - одне.

Як зазначили у відділі комунікацій, наразі все спокійно.

«Все спокійно. Звичайно, правопорушення є. Дрібні конфлікти локалізуються на місці», - розповіли в поліції.

Всього територію поселення хасидів охороняють більше 250 працівників поліції.

Нагадаємо, 29 вересня за юдейським календарем відзначають Рош-ха-Шана — розпочинається Новий 5780-й рік. Свято триватиме з вечора 29 вересня по 1 жовтня.

Як раніше повідомлялось, Рош-ха-Шана в Умані цього року святкували понад 30 тис. паломників-хасидів.