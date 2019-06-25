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    Суспільство

    Партії Гройсмана, Садового, Гриценка, Тягнибока до парламенту не потрапляють – опитування

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    Серд тих, хто не потрапляє до Ради найближче до проходу перебувають&nbsp;&laquo;Громадянська позиція&raquo;&nbsp;Анатолія Гриценка із&nbsp;4,5%&nbsp;голосів українців і&nbsp;&laquo;Сила і честь&raquo;<b>&nbsp;</b>Ігоря Смешка, у якої&nbsp;4,4% - Партії Гройсмана, Садового, Гриценка, Тягнибока до парламенту не потрапляють – опитування
    Серд тих, хто не потрапляє до Ради найближче до проходу перебувають «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка із 4,5% голосів українців і «Сила і честь» Ігоря Смешка, у якої 4,4%

    До Ради потрапляють партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа — за життя» Бойка-Медведчука та партії Юлії Тимошенко і Петра Порошенка

    Рейтинги політичних партій перед достроковими виборами до Верховної Ради станом на 25 червня 2019 року суттєво не змінилися: лідирує президентська сила «Слуга народу», далі йдуть «Опозиційна платформа — за життя» Бойка-Медведчука та партії Юлії Тимошенко і Петра Порошенка.

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    Про це йдеться в результатах опитування, що провели Український інститут соціальних досліджень ім. Яременка і центр «Соціальний моніторинг».

    Як повідомили на прес-конференції представники соцслужб, за партію Володимира Зеленського «Слуга народу» готові проголосувати 45,3% опитаних, за «Опозиційну платформу – За життя» - 12,1%, за «Батьківщину» - 8,8%, за «Європейську солідарність» Петра Порошенка - 8,4% і за партію музиканта Святослава Вакарчука "Голос" - 6,8%.

    Інші учасники перегонів, за даними дослідників, не долають прохідний бар'єр у 5%.

    Серед них найближче до проходу в парламент перебувають «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка із 4,5% голосів українців і «Сила і честь» Ігоря Смешка, у якої 4,4%.

    Далі йдуть:

    Радикальна партія - 3%;

    «Свобода» - 1,7%;

    «Українська стратегія» - 1,2% ;

    «Самопоміч» та «Опозиційний блок - Партія миру і розвитку» - по 0,9%;

    Решту політичних сил підтримують 0,5% і менше людей.

    Опитування проводилося серед 3 тисяч респондентів по всій Україні методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) за місцем їхнього проживання з 13 до 21 червня. Стандартне відхилення 1,8%.

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