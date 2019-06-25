Партії Гройсмана, Садового, Гриценка, Тягнибока до парламенту не потрапляють – опитування



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Серд тих, хто не потрапляє до Ради найближче до проходу перебувають «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка із 4,5% голосів українців і «Сила і честь» Ігоря Смешка, у якої 4,4%

До Ради потрапляють партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа — за життя» Бойка-Медведчука та партії Юлії Тимошенко і Петра Порошенка

Рейтинги політичних партій перед достроковими виборами до Верховної Ради станом на 25 червня 2019 року суттєво не змінилися: лідирує президентська сила «Слуга народу», далі йдуть «Опозиційна платформа — за життя» Бойка-Медведчука та партії Юлії Тимошенко і Петра Порошенка.

Про це йдеться в результатах опитування, що провели Український інститут соціальних досліджень ім. Яременка і центр «Соціальний моніторинг».

Як повідомили на прес-конференції представники соцслужб, за партію Володимира Зеленського «Слуга народу» готові проголосувати 45,3% опитаних, за «Опозиційну платформу – За життя» - 12,1%, за «Батьківщину» - 8,8%, за «Європейську солідарність» Петра Порошенка - 8,4% і за партію музиканта Святослава Вакарчука "Голос" - 6,8%.

Інші учасники перегонів, за даними дослідників, не долають прохідний бар'єр у 5%.

Серед них найближче до проходу в парламент перебувають «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка із 4,5% голосів українців і «Сила і честь» Ігоря Смешка, у якої 4,4%.

Далі йдуть:

Радикальна партія - 3%;

«Свобода» - 1,7%;

«Українська стратегія» - 1,2% ;

«Самопоміч» та «Опозиційний блок - Партія миру і розвитку» - по 0,9%;

Решту політичних сил підтримують 0,5% і менше людей.

Опитування проводилося серед 3 тисяч респондентів по всій Україні методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) за місцем їхнього проживання з 13 до 21 червня. Стандартне відхилення 1,8%.