Українська делегація в ПАРЄ залишила залу засідань і звернулася до Верховної Ради та Зеленського



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Україна оскаржить повноваження російської делегації в ПАРЄ

«Ми вийшли з зали Асамблеї, і ми на камери сказали росіянам, що вони вбивці», - повідомила Ірина Геращенко

Українська делегація у вівторок, 25 червня, в знак протесту проти Росії залишила залу Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це написала в Facebook перший віце-спікер Верховної Ради, учасниця делегації Ірина Геращенко.

«Українська делегація оскаржила повноваження російських вбивць. Слухання по їх повноваженням - в четвер. До того ми не можемо сидіти в одній залі з вбивцями. Ми вийшли з зали Асамблеї, і ми на камери сказали росіянам, що вони вбивці», - заявила Геращенко.

Вона додала, що подружці росіян Скабєєвій «не могла не процитувати Парубія: «згинь, нечисть».

Нардеп Олексій Гончаренко опублікував в Facebook рішення української делегації в ПАРЄ.

«1. Ми припиняємо свою участь в роботі сесії ПАРЄ, крім питань заперечення повноважень російської делегації.

2. Ми звертаємося до Верховної Ради терміново розглянути питання припинення участі української делегації в роботі ПАРЄ.

3. Ми звертаємося до президента і МЗС України, необхідно терміново виробити позицію щодо участі України як держави в Раді Європи», - зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи в ніч на вівторок, 25 червня, ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Україна оскаржить повноваження російської делегації в ПАРЄ.

Президент Володимир Зеленський через пів доби відреагував на скандальні події в ПАРЄ.

Напередодні прем’єрка Британії Тереза Мей підтримала повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ, заявивши, що збереження РФ у Раді Європи дозволить покарати Росію за порушення нею прав людини.

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко назвала дебати у ПАРЄ щодо повернення делегації РФ «європейським майстер-класом з фарисейства».