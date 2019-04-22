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    Суспільство

    Парубій назвав фракції, які підтримають «мовний закон»

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    Для мобілізації депутатів у день голосування їх будуть обдзвонювати, - Парубій - Парубій назвав фракції, які підтримають «мовний закон»
    Для мобілізації депутатів у день голосування їх будуть обдзвонювати, - Парубій

    Закон про мову підтримують Блок Петра Порошенка, «Народний Фронт», «Самопоміч», «Батьківщина», «Радикальна партія», група «Воля народу» і ще, як мінімум 25 позафракційних депутатів, - спікер парламенту

    Більшість парламенту підтримує ухвалення «мовного закону» - законопроект «Про функціонування української мови як державної». Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час Погоджувальної ради, повідомляє РБК-Україна.

    За словами Парубія, наразі ризику не прийняти «мовний закон» нема.

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    «Щоб ми не лякали українців, що раптом закон про мову може бути поставлений під ризик. Я можу вам сказати, підтримує закон про мову: Блок Петра Порошенка, «Народний Фронт», «Самопоміч», «Батьківщина», «Радикальна партія», група «Воля народу» і ще, як мінімум 25 позафракційних підтримують закон про мову», - заявив Парубій.

    Також Парубій повідомив, що для мобілізації депутатів в залі в день голосування їх будуть обдзвонювати.

    «Я буду обдзвонювати кожного з позафракційних», - наголосив Парубій.

    Раніше Парубій заявив, що Рада голосуватиме за «мовний закон» у четвер, 25 квітня. Депутатам залишилось розглянути менше 300 поправок до закону. Після завершення розгляду поправок має зібратись профільний комітет з питань культури та проаналізувати, які правки були провалені.

    Додамо, у разі прийняття «мовного закону» комісія з питань української мови буде створюватися як окремий орган виконавчої влади і буде встановлювати стандарти оцінки для тих, хто бажає скласти іспит. Також інститут Уповноваженого з питань української мови буде створено при Кабінеті міністрів.

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