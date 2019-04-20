Бельгійські аеропорти почали писати на табло Kyiv



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У Бельгії будуть використовувати коректне написання Kyiv для позначення столиці України

На інформаційному табло авіарейсів столиця України тепер вказується як Kyiv, а не Кiev

Бельгійські аеропорти приєдналися до кампанії #CorrectUA і змінили написання назви Києва відповідно до української вимови - Kyiv.

Про це повідомило посольство України у Бельгії у Facebook.

«Гарні новини з Королівства Бельгія. Бельгійські аеропорти приєдналися до кампанії #CorrectUA, і тепер ви можете побачити прильоти літаків з міста Kyiv, а не Кiev», - йдеться у повідомленні.

Раніше у міжнародному аеропорту Барселони «Ель-Прат» змінили написання назви Києва відповідно до української вимови.

Нагадаємо, що аеропорт Данії почав писати на табло Kyiv.

Також у міжнародному аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві змінили написання назви Києва з Kiev на Kyiv.

Найбільший канадський аеропорт у Торонто почав вживати написання назви української столиці Kyiv відповідно до української транслітерації.

Нагадаємо, один із найбільших міжнародних аеропортів світу – аеропорт Стамбула також почав використовувати написання назви української столиці Kyiv.

Раніше повідомлялося, що столиця Лівану Бейрут став першим близькосхідним містом, де в міжнародному аеропорту розпочали використовувати коректну назву столиці України – Kyiv.

Нещодавно аеропорти Будапешта і Таллінна виправили назву Kiev на Kyiv.

Міжнародний лондонський аеропорт Лутон також вживатиме назву Kyiv при зазначенні столиці України.

Аеропорт Вільнюса почав використовувати написання українських міст Kyiv та Lviv відповідно до правопису англійською.

У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.