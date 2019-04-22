Парубій оголосив мобілізацію нардепів: у четвер голосуватимуть закон про мову



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Андрій Парубій анонсував ухвалення закону 25 квітня

У четвер нардепи повернуться до розгляду закону про забезпечення функціонування української мови, як державної

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій впевнений, що закон про функціонування української мови як державної буде ухвалено 25 квітня. Зокрема спікер парламенту закликав усіх нардепів прийти у сесійну залу в четвер, де об 11 годині має розпочатись голосування.

Зазначимо, що лише Опозиційний блок, від імені якого звернувся до депутатів Олександр Вілкул, виступає проти ухвалення цього закону, назвавши його «приводом для розколу суспільства».

Також раніше нардеп від опозиції Вадим Новинський закликав Раду відмовитися від розгляду «мовного закону».

Верховна Рада з 28 лютого розглядає у другому читанні проекту закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д). До законопроекту подано понад 2 тис. поправок. Голова комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності Микола Княжицький прогнозує завершення розгляду поправок 23 квітня.

Цей пленарний тиждень триватиме з 23 по 26 квітня.

У першому читанні Рада ухвалила документ 4 жовтня 2018 року. Підготовка «мовного» законопроекту до другого читання тривала близько чотирьох місяців. За цей час комітет ВР з питань культури та духовності опрацював 2082 поправки, що надійшли від народних депутатів.

Документом пропонується, зокрема, створити Національну комісію зі стандартів державної мови та запровадити посаду уповноваженого з захисту державної мови.