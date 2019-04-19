Зеленський - Порошенку: Філарет боровся за українську церкву, коли ви були прихожанином МП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На думку Володимира Зеленського, у Петра Порошенка було багато досягнень, але, чомусь, всі ці досягнення президент приписав лише собі

Отримання Томосу українською церквою − це досягнення, в першу чергу, Патріарха Філарета. Про це заявив кандидат у президенти Володимир Зеленський під час дебатів з Петром Порошенком на НСК «Олімпійський».

«Я хочу сказати, що у Петра Олексійовича дуже багато було досягнень, і це так. Безвіз, Томос, мова, армія. Все, що ви писали на білбордах. Але мені здається, що, чомусь, всі ці досягнення ви записали тільки собі. Це теж ваша перемога, я розумію. Але мені здається що, по-перше, українська мова була ще до вас. Що стосується безвізу, так − це перемога, але не тільки ваша, це перемога українських дипломатів, української діаспори, які боролись за безвіз, ще до того, як ви стали президентом України», − сказав Зеленський.

«Що стосується Томосу − це перемога для України, але мені здається, що це перемога, перш за все, для Філарета, який боровся за українську церкву ще до того, як ви стали президентом. Ще в ті часи, коли ви були прихожанином Московського патріархату. І армія − це, перш за все, подвиг українських воїнів, волонтерів, українського народу», − наголосив Зеленський.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Петро Порошенко встали на коліна під час дебатів на НСК «Олімпійський».

«Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір’ю, яка не дочекалась свого хлопця з фронту, свого сина. Я готовий, зараз встану на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекалась свого батька, перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. І вас запрошую», - сказав Зеленський.

Після цього Зеленський встав на коліна обличчям до публіки, а Порошенко розвернувся і стоячи на колінах поцілував руку Тетяні Ричковій (у неї на фронті загинув чоловік, – ред.), яка позаду нього тримала український прапор.

Як повідомлялось, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).