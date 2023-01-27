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Патріотична весільна сукня підкорила мережу (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Патріотична весільна сукня підкорила мережу (фото)
Наречена доповнила образ вінком ручної роботи
фото: Facebook / Makoviya Troian

Користувачі соцмереж захоплюються красою етнічного стилю 

Українка вийшла заміж у сукні з елементами гуцульської вишивки, а як вишукане доповнення обрала глиняно-восковий вінок. Святкове вбрання отримало чимало компліментів в інтернеті.

Стриману довгу сукню в традиційному стилі для дівчини виготовила українська ткачиня Анастасія Григораш, яка має власний бренд вишиванок «Zitkana».

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Наречена в українському вбранні
фото: Facebook / Makoviya Troian

«Прекрасно що в такі важкі часи люди одружуються. Усе переможемо, бо вміємо жити», – написала майстриня під світлинами молодят.

Наречена обрала квітчастий головний убір зі стрічками замість фати. Його для дівчини створила київська мисткиня Ольга Троян. Вона виготовляє вінки й намиста у власній майстерні під назвою «ПрИкрасна Майстерня Makoviya».

Ольга отримала замовлення навесні і вагалася, чи варто взагалі за нього братися, адже не розуміла, що буде завтра й, тим паче, влітку. Сміливість українців, які святкують весілля навіть під час війни, переконала її таки взятися за творчу роботу і доповнити сукню вишуканою прикрасою.

«Українці нескорена нація, яка може святкувати  свята у бомбосховищі і водночас донатити і рішати по зборам! Весілля гуляються, діти народжуються, життя продовжується, хоч і під звуки вибухів, але продовжується...», – розповіла мисткиня.

Користувачі соцмереж вподобали весільний образ і професійну роботу українських мисткинь, які продовжують створювати красу попри все. Під дописом українці написали десятки коментарів:

  • «Стильно. Гарно. Вишукано. Прекрасно вписано етнічний компонент»;
  • «Фантастично гарно! Сукупний образ вийшов шляхетний, стриманий і витончений»;
  • «Дякую, що зберігаєте нашу культуру».

А деякі навіть пригадали, як їхні мами й бабусі ще десятки років тому прикрашали волосся квітами в день свого весілля:

  • «Гарно! Схожі віночки були, коли моя мама виходила заміж (це 1958 рік). Пам'ятаю весільні світлини. Приємно згадати маму молодою. Дякую!»;
  • «Схожий віночок у мами був (1962 рік) і ніякої фати», «Вінок у моєї бабусі був такий... 1948 році виходила заміж...»;
  • «Воскові весільні віночки тримали в божниках на Вінниччині. Я малою це пам’ятаю, в бабусиних родичів. І фото наречених були в таких».

Раніше повідомлялося, що співачка Бейонсе в Дубаї виступила у сукні українського бренду Frolov.

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Теги: соціальні мережі

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