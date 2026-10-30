Елтон Джон гучно відсвяткував 64-річчя свого чоловіка у Венеції: фото з зірковими гостями

Елтон Джон та Девід Ферніш перебувають у шлюбі з 2014 року

Чоловік британського співака Елтона Джона, кінорежисер Девід Ферніш відсвяткував 64-річчя. Подружжя відзначило свято у Венеції в оточенні родини та зірок. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки у Facebook.

Елтон Джон розповів, що на день народження його чоловіка Девіда Ферніша вони запросили їхніх друзів та близьких. На святкуванні були присутні представники моди, кіно та шоу-бізнесу. Серед гостей була всесвітньовідома дизайнерка Донателла Версаче. На фото вона показался за обіймами з Девідом Фернішом та Елтоном Джоном. До фотосесії також долучився креативний директор модного дому Valentino Алессандро Мікеле.

Донателла Версаче привітала чоловіка Елтона Джона з днем народження фото: Elton John /Facebook

Елтон Джон з Донателлою Версаче та креативнийм директором модного дому Valentino Алессандро Мікеле фото: Elton John /Facebook

На кадрах також можна побачити, як під час вечері Елтон Джон грав на піаніно та присвятив чоловікові одну зі своїх пісень. До виступу долучився й сам Девід Ферніш.

Елтон Джон та Девід Ферніш перебувають у шлюбі з 2014 року фото: Elton John /Facebook

Девід Ферніш відзначив 64-річчя фото: Elton John /Facebook

Святкування відбулося в готелі Airelles Palladio на острові Джудекка у Венеції. Під час святкування також відбулося відкриття нового музичного закладу Elton’s Club.

«Неймовірні вихідні, присвячені святкуванню дня народження Девіда Ферніша в готелі Palladio, у колі численних чудових друзів і близьких. Величезна подяка неймовірній команді готелю за те, що зробили кожну мить такою особливою. Їхня увага до деталей, теплота та гостинність були справді винятковими. Особливо приємно було також відкрити новий музичний майданчик Elton’s у Венеції та виступити на його відкритті. Заклад уже приймає відвідувачів і пропонує напій Elton John Zero», – зазначив Елтон Джон.

Шарлотт Тілбері й модельєр Патрік Кокс фото: Elton John /Facebook

Також до свята приєдналися британський актор Деміан Герлі, син акторки Елізабет Герлі, та актор Девід Буртка, а також Бруклін Бекхем із дружиною Ніколою Пельтц-Бекхем. Серед готсей можна була побачити також власницю популярного бренду Charlotte Tilbury Шарлотт Тілбері й модельєр Патрік Кокс.

Нагадаємо, британський співак Елтон Джон влаштував фотосесію зі своєю родиною. Артист поділився з шанувальниками світлинами зі своїм 63-річним чоловіком Девідом Фернішем та синами 15-річним Захарієм та 13-річним Елайджею.

Елтон Джон та Девід Ферніш офіційно одружені з грудня 2014 року. Пара свого часу намагалася усиновити дитину. У 2010 році вони стали батьками, їхнього першого сина Захарія народила сурогатна матір. У 2013 році Елтон Джон став батьком вдруге, хлопчика назвали Елайджа.