Паводки в Україні: у чотирьох областях оголошено червоний рівень небезпеки

Синоптики попереджають про можливе затоплення заплавних ділянок уздовж Каховського водосховища

У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях оголошено червоний рівень небезпеки через паводки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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«18-19 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській обл. (ІІІ рівень небезпеки)», – йдеться в повідомленні.

Також синоптики попереджають про можливе затоплення заплавних ділянок уздовж Каховського водосховища в ряді прирічкових населених пунктів в Запорізькій області (II рівень небезпеки, жовтий).

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