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Паводки в Україні: у чотирьох областях оголошено червоний рівень небезпеки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Паводки в Україні: у чотирьох областях оголошено червоний рівень небезпеки
Наслідки паводку на Київщині
фото: ДСНС

Синоптики попереджають про можливе затоплення заплавних ділянок уздовж Каховського водосховища

У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях оголошено червоний рівень небезпеки через паводки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«18-19 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській обл. (ІІІ рівень небезпеки)», – йдеться в повідомленні.

Також синоптики попереджають про можливе затоплення заплавних ділянок уздовж Каховського водосховища в ряді прирічкових населених пунктів в Запорізькій області (II рівень небезпеки, жовтий).

Паводки в Україні: у чотирьох областях оголошено червоний рівень небезпеки фото 1

Нагадаємо, що в понеділок, 17 квітня, Україну продовжить заливати дощами. В «Укргідрометцентрі» прогнозують, що опади будуть у західних та південних областях, на решті території – сухо. На заході очікуються шквальні дощі.

Річка Десна затопила майже все село Погреби на Київщині.

У Бучанському районі Київської області з берегів вийшли річки Буча та Ірпінь, заплави яких нині затоплено. Є ризики часткового затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок переважно у прирічкових населених пунктах.

Ситуація із стихійним лихом залишається напруженою в Іванкові, що в Вишгородському районі. Через тривалі опади там розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці. У селищі через паводок також затопило тимчасову переправу. Тому об’їзд до Іванкова тимчасово здійснюється через село Кухарі.

Кияни вже відкрили купальний сезон та пірнають на підтоплених набережних столиці. Під водою опинився парк «Муромець» на Трухановому острові. Це видовище кияни зняли з допомогою дрона. На кадрах видно, що зона відпочинку, альтанки, кафе та спортивні майданчики повністю затоплені.

Теги: стихійні лиха дощ вода

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