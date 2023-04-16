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Весняний паводок в Україні: рятувальники повідомили, у яких регіонах ситуація найгірша

Надія Карбунар
glavcom.ua
Весняний паводок в Україні: рятувальники повідомили, у яких регіонах ситуація найгірша
Рівень води зріс у межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг
фото: ДСНС України

Залишаються підтопленими 916 дворогосподарств

Триває сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг. Стихія вирує на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Такі дані вранці 16 квітня оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Залишаються підтоплені 916 дворогосподарств (городи, подвір’я) та підтоплено 225 будинків, з них 187 дачних. У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 10 тис. 747 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1», – ідеться у повідомленні.

Весняний паводок в Україні: рятувальники повідомили, у яких регіонах ситуація найгірша фото 1

Рятувальники продовжують допомагати людям долати наслідки весняного паводку.

Весняний паводок в Україні: рятувальники повідомили, у яких регіонах ситуація найгірша фото 2

«Від початку робіт підвезено для потреб постраждалого населення понад 24,1 тонни питної води та 260 кілограмів продуктів харчування, перевезено через водні перешкоди 1 344 особи, евакуйовано 22 громадянина, відкачано 10 570 кубічних метрів води», – інформують рятувальники.

Весняний паводок в Україні: рятувальники повідомили, у яких регіонах ситуація найгірша фото 3

Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА.

Нагадаємо, у Іванкові Київської області, де у четвер, 13 квітня, через рясні дощі підтопило тимчасову переправу до селища, ситуація наразі лишається напруженою.

Як раніше повідомлялося, «Укргідрометцентр» попереджає про небезпечні гідрологічні явища у Київській області. Раніше повідомлялося, що у Вишгородському районі внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка. Вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць. Водою розмило та підтопило дві вулиці.

 

Теги: населення харчування паводок рятувальники Дніпро державна служба розвідка

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