Під Києвом Десна затопила майже все село (фото, відео)

У ДСНС запевняють, що ситуація з підняттям рівня води у Київській області є контрольованою

Річка Десна затопила село Погреби на Київщині. Про це свідчать фото та відео фотографа Яна Доброносова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На фото видно, як від води постраждали приватні подвір'я мешканців села. Вода заблокувала під'їзд до будинків.

У ДСНС запевняють, що ситуація з підняттям рівня води у Київській області є контрольованою. Надзвичайники постійно здійснюють моніторинг підняття рівня води на території області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

5 фото На весь екран









Рятувальники здійснили обліт території Броварського району, де поблизу села Погреби Зазимської ТГ вода заблокувала деякі дороги та під"їзди до житлових будинків. Вони чергують на місці та доставляють до суходолу місцевих жителів, відкачують воду в житлових будинках.

Нагадаємо, що в понеділок, 17 квітня, Україну продовжить заливати дощами. В «Укргідрометцентрі» прогнозують, що опади будуть у західних та південних областях, на решті території – сухо. На заході очікуються шквальні дощі.

У Бучанському районі Київської області з берегів вийшли річки Буча та Ірпінь, заплави яких нині затоплено. Є ризики часткового затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок переважно у прирічкових населених пунктах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ситуація із стихійним лихом залишається напруженою в Іванкові, що в Вишгородському районі. Через тривалі опади там розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці. У селищі через паводок також затопило тимчасову переправу. Тому об’їзд до Іванкова тимчасово здійснюється через село Кухарі.

Кияни вже відкрили купальний сезон та пірнають на підтоплених набережних столиці. Під водою опинився парк «Муромець» на Трухановому острові. Це видовище кияни зняли з допомогою дрона. На кадрах видно, що зона відпочинку, альтанки, кафе та спортивні майданчики повністю затоплені.