Хмарно з проясненнями та невеликий дощ: прогноз погоди на 17 квітня

У західних, частково в центральних та південних регіонах сьогодні дощитиме, однак не сильно

Погода в Україні в понеділок, 17 квітня, буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах очікуються невеликі дощі. Температура повітря в країні коливатиметься від 1° тепла вночі до 20° вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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У західних, вночі у Вінницькій, Житомирській, місцями у Київській та Одеській, а вдень і в південних областях піде невеликий дощ. На решті території – без опадів.

Вітер переважатиме східний зі швидкістю 7-12 м/с, у Приазов'ї вдень місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

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Температура в країні вночі становитиме 4-9° тепла, у більшості східних, Чернігівській та Сумській областях – 1-6° вище нуля. Удень очікується 11-16°, на Закарпатті та в Криму прогріється до 20°, а на високогір'ї Карпат вночі та вдень стовпчики термометра покажуть 2-7° тепла.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями.

На Київщині вночі місцями піде невеликий дощ, а вдень (у Києві і вночі) опадів не прогнозується.

Вітер переважатиме східний зі швидкістю 7-12 м/с.

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Температура по області вночі становитиме 4-9° тепла, а вдень прогріється до 11-16°. У Києві вночі очікується 6-8° тепла, а вдень стовпчики термометра покажуть 12-14°.