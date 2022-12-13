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Перемога над Росією: українці розповіли, чи готові до мирної угоди та на яких умовах

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Перемога над Росією: українці розповіли, чи готові до мирної угоди та на яких умовах
Українці прагнуть деокупації усіх території нашої держави без виключення
фото з відкритих джерел

Зросла підтримка відновлення Україною статусу ядерної держави 

За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 20-21 листопада, 85% українців переконані, що Україна переможе росіян і поверне собі всі окуповані території включно з анексованим Кримом та тимчасово окупованим Донбасом.

«З початку повномасштабного вторгнення Росії переконаність у тому, що перемогою України у війні є звільнення усіх її територій включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла (з 74% у березні до 85% у листопаді 2022). Лише 9% обрали варіант повернення лише територій, які Україна контролювала до 24.02.22. Підтримка деокупації усіх території України без виключення абсолютна (більше 80%) серед представників усіх регіонів  країни», – йдеться у висновках опитування.

Перемога над Росією: українці розповіли, чи готові до мирної угоди та на яких умовах фото 1
  • За продовження  бойових дій на території Росії виступають не більше 5%.
  • Зросла кількість тих, хто підтримує відновлення Україною статусу ядерної держави (з 47% – у 2019 році, до 53% – у 2022).
Перемога над Росією: українці розповіли, чи готові до мирної угоди та на яких умовах фото 2
  • Вступ України в НАТО (61%) та ядерне роззброєння Росії (50%) – заходи стримування майбутніх нападів на Україну, котрі найчастіше підтримуються респондентами.
  • Вступ України в ЄС та гарантії від західних партнерів щодо надання озброєння Україні як методи стримування підтримують по 34% опитаних.
Перемога над Росією: українці розповіли, чи готові до мирної угоди та на яких умовах фото 3
  • Ядерне озброєння України та фінансову допомогу нашій державі обрали по 17%.
  • За підписання мирних угод з Росією як метод стримування агресії висловилися лише 8% опитаних.

Опитування соцгрупи «Рейтинг» охоплювало 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. 

Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності не більше 3,1%. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін хоче використати розмови про переговори з Україною, щоб погіршити відносини Києва і західних партнерів, а також аби дати можливість своїм військам відновитися. 

Теги: Україна рейтинг озброєння звільнення

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