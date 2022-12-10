Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

З якою метою Путін постійно закликає Україну до переговорів: роз'яснення ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
З якою метою Путін постійно закликає Україну до переговорів: роз'яснення ISW
ISW повідомив, яку мету переслідує Путін закликами до переговорів
фото ілюстративне

«Путін розпалює дискусії про припинення вогню насамперед як частину інформаційної операції, спрямованої на посилення розколу між Україною та її прихильниками»

Російський диктатор Володимир Путін хоче використати розмови про переговори з Україною, щоб погіршити відносини Києва і західних партнерів, а також аби дати можливість своїм військам відновитися. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російський диктатор прагне використати будь-яке припинення вогню та вікно для діалогу, щоб дати своїм військам час для відновлення сил, таким чином позбавивши Україну ініціативи.

«Однак угода про припинення вогню, яка дотягнеться достатньо швидко, щоб дозволити військам РФ відпочити та переозброїтися цієї зими, вкрай малоймовірна», – вказують у ISW.

Фахівці підкреслили, що для переговорів про тривале припинення вогню на всьому театрі бойових дій потрібен час, а Росія та Україна перебувають надзвичайно далеко одна від одної для будь-якої такої угоди.

«Більш імовірно, що Путін розпалює дискусії про припинення вогню насамперед як частину інформаційної операції, спрямованої на посилення розколу між Україною та її прихильниками, зображуючи Київ таким, що не бажає розмовляти», – додали в Інституті вивчення війни.

  • Путін продовжує обговорювати переговори з Україною як засіб відокремити Україну від її західних прихильників, зображуючи Київ як такий, що не бажає йти на компроміс і вести переговори.
  • Позиціонування Путіна в російському інформаційному просторі продовжує коливатися між підтримкою МО Росії та націоналістичної і провійськової спільноти блогерів.
  • Російські чиновники посилили чинне законодавство для придушення інакомислення всередині країни.
  • Високопосадовці США заявили, що Росія надає безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки Ірану в обмін на системи озброєнь іранського виробництва.
  • Російські війська встановили оборонні рубежі біля Сватового, а російські та українські війська провели наземні атаки біля Кремінної.
  • Війська РФ продовжили наземні атаки поблизу Бахмута й Авдіївки.
  • Окупанти, можливо, встановили позиції на острові на захід від міста Херсон у річці Дніпро.
  • Кампанія українських сил з перехоплення російських військових об'єктів та центрів матеріально-технічного забезпечення на півдні України, ймовірно, погіршила стан російських військ, їх логістичних ліній та моральний дух російського війська в цілому.
  • Путін подвоїв свої заяви про те, що Росія не буде проводити другу хвилю мобілізації, незважаючи на постійне занепокоєння в суспільстві.
  • Російська окупаційна влада продовжувала посилювати фізичний, правовий та соціальний контроль над окупованими територіями.
З якою метою Путін постійно закликає Україну до переговорів: роз'яснення ISW фото 1
Читайте також: «Камінг-аут» кремлівського тероризму
Теги: влада диктатор переговори путін росія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данілов нагадав Меркель про сумнозвісні «Мінські угоди», які так і не привели до миру
Данілов жорстко відповів Меркель щодо переговорів з РФ
8 грудня, 13:27
Столтенберг вважає, що умов для завершення війни в Україні шляхом дипломатії наразі немає.
Навіщо Путіну переговори? Генсек НАТО розсекретив плани Кремля
7 грудня, 11:23
Ердоган зазначив важливість поставок продовольства голодуючим країнам
Ердоган запланував переговори із Зеленським та Путіним: деталі
Вчора, 12:25

Події в Україні

З якою метою Путін постійно закликає Україну до переговорів: роз'яснення ISW
З якою метою Путін постійно закликає Україну до переговорів: роз'яснення ISW
У двох містах України прогриміли вибухи
У двох містах України прогриміли вибухи
Гроссі пояснив, коли буде створена зона безпеки навколо Запорізької АЕС
Гроссі пояснив, коли буде створена зона безпеки навколо Запорізької АЕС
Чому весна стане переломним моментом у війні: роз'яснення Банкової
Чому весна стане переломним моментом у війні: роз'яснення Банкової
Марокко вперше надасть Україні військову допомогу
Марокко вперше надасть Україні військову допомогу
Місто у вогні. Окупований Донецьк потрапив під ворожий обстріл (фото, відео)
Місто у вогні. Окупований Донецьк потрапив під ворожий обстріл (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
«Змушувала скидати вишиванку і мити нею підлогу Кремля». Арестович напав на Меркель
34K
Божий знак? Митрополит Онуфрій розлив чашу з причастям
20K
Заява Меркель про Мінські угоди викликала істерику в Лукашенка 
15K
СБУ прийшла з обшуками до найвпливовішого єпископа Московської церкви в Україні – ЗМІ
13K
У Лаврі пролилась кров Христова
12K
РФ може зупинити війну вже сьогодні: США пояснили, що чекають від Путіна

Новини

Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
Вчора, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Вчора, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Вчора, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Вчора, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
7 грудня, 09:00

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту