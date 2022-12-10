З якою метою Путін постійно закликає Україну до переговорів: роз'яснення ISW
«Путін розпалює дискусії про припинення вогню насамперед як частину інформаційної операції, спрямованої на посилення розколу між Україною та її прихильниками»
Російський диктатор Володимир Путін хоче використати розмови про переговори з Україною, щоб погіршити відносини Києва і західних партнерів, а також аби дати можливість своїм військам відновитися. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що російський диктатор прагне використати будь-яке припинення вогню та вікно для діалогу, щоб дати своїм військам час для відновлення сил, таким чином позбавивши Україну ініціативи.
«Однак угода про припинення вогню, яка дотягнеться достатньо швидко, щоб дозволити військам РФ відпочити та переозброїтися цієї зими, вкрай малоймовірна», – вказують у ISW.
Фахівці підкреслили, що для переговорів про тривале припинення вогню на всьому театрі бойових дій потрібен час, а Росія та Україна перебувають надзвичайно далеко одна від одної для будь-якої такої угоди.
«Більш імовірно, що Путін розпалює дискусії про припинення вогню насамперед як частину інформаційної операції, спрямованої на посилення розколу між Україною та її прихильниками, зображуючи Київ таким, що не бажає розмовляти», – додали в Інституті вивчення війни.
- Путін продовжує обговорювати переговори з Україною як засіб відокремити Україну від її західних прихильників, зображуючи Київ як такий, що не бажає йти на компроміс і вести переговори.
- Позиціонування Путіна в російському інформаційному просторі продовжує коливатися між підтримкою МО Росії та націоналістичної і провійськової спільноти блогерів.
- Російські чиновники посилили чинне законодавство для придушення інакомислення всередині країни.
- Високопосадовці США заявили, що Росія надає безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки Ірану в обмін на системи озброєнь іранського виробництва.
- Російські війська встановили оборонні рубежі біля Сватового, а російські та українські війська провели наземні атаки біля Кремінної.
- Війська РФ продовжили наземні атаки поблизу Бахмута й Авдіївки.
- Окупанти, можливо, встановили позиції на острові на захід від міста Херсон у річці Дніпро.
- Кампанія українських сил з перехоплення російських військових об'єктів та центрів матеріально-технічного забезпечення на півдні України, ймовірно, погіршила стан російських військ, їх логістичних ліній та моральний дух російського війська в цілому.
- Путін подвоїв свої заяви про те, що Росія не буде проводити другу хвилю мобілізації, незважаючи на постійне занепокоєння в суспільстві.
- Російська окупаційна влада продовжувала посилювати фізичний, правовий та соціальний контроль над окупованими територіями.
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