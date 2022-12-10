З якою метою Путін постійно закликає Україну до переговорів: роз'яснення ISW

«Путін розпалює дискусії про припинення вогню насамперед як частину інформаційної операції, спрямованої на посилення розколу між Україною та її прихильниками»

Російський диктатор Володимир Путін хоче використати розмови про переговори з Україною, щоб погіршити відносини Києва і західних партнерів, а також аби дати можливість своїм військам відновитися. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначають, що російський диктатор прагне використати будь-яке припинення вогню та вікно для діалогу, щоб дати своїм військам час для відновлення сил, таким чином позбавивши Україну ініціативи.

«Однак угода про припинення вогню, яка дотягнеться достатньо швидко, щоб дозволити військам РФ відпочити та переозброїтися цієї зими, вкрай малоймовірна», – вказують у ISW.

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Фахівці підкреслили, що для переговорів про тривале припинення вогню на всьому театрі бойових дій потрібен час, а Росія та Україна перебувають надзвичайно далеко одна від одної для будь-якої такої угоди.

«Більш імовірно, що Путін розпалює дискусії про припинення вогню насамперед як частину інформаційної операції, спрямованої на посилення розколу між Україною та її прихильниками, зображуючи Київ таким, що не бажає розмовляти», – додали в Інституті вивчення війни.