На Закарпатті вщент згорів триповерховий будинок священника



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На місці виклику працював 21 рятувальник, чотири автоцистерни та дві мотопомпи

Внаслідок загоряння ніхто не постраждав

Ввечері 29 жовтня у селі Богдан Рахівського району Закарпатської області згорів будинок місцевої греко-католицької громади.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Закарпатській області.

Зазначається, що осередком загоряння стала котельня, яка знаходилася в будинку, де проживала родина священника.

«Через сильні пориви вітру та дію високих температур, на момент прибуття пожежних підрозділів, полум’я через навіс, прибудований до будинку із легкозаймистих матеріалів, вже перекинулось на дах оселі. Пожежу, площею 170 кв. м, було локалізовано о 18:35, а повна ж ліквідація тривала до 23:00», – зазначили у ДСНС.

Загалом на місці виклику працював 21 рятувальник, чотири автоцистерни та дві мотопомпи. Внаслідок загоряння ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у понеділок ввечері у Дніпрі стався потужний вибух в районі промзони на вулиці Байкальській, після чого виникла сильна пожежа.

За даними очевидців, в радіусі декількох кілометрів трясло будинки, і люди подумали, що стався землетрус.

Вибух на маслоекстракційному заводі «Потоки» в Дніпрі був такої потужності, що в результаті рознесло дах і стіни залізобетонної будівлі.

За даними ДСНС, внаслідок вибуху на території маслоекстракційного заводу в Дніпрі зруйновано складську будівлю на площі близько 4200 кв м.