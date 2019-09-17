Патріарх УГКЦ Святослав у Римі зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава УГКЦ Cвятослав із Вселенським патріархом Варфоломієм

Під час розмови зі Святішим патріархом Варфоломієм Патріарх Святослав висловив сподівання, що з наданням автокефалії екуменічний діалог з Православною церквою України підніметься на якісно новий рівень

У Ватикані 16 вересня відбулася зустріч Глави УГКЦ Cвятослава з Вселенським патріархом Варфоломієм. Зустріч відбулася в будинку Санта Марта, де проживає Святіший отець Франциск, повідомляє Секретаріат Глави УГКЦ в Римі. Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

Вселенський патріарх приїхав у Ватикан з офіційним візитом. Наступного дня він зустрівся з Патріархом Святославом, щоб обговорити ситуацію в Україні та екуменічні відносини між УГКЦ та ПЦУ.

Зустріч розпочалась з обміну подарунками: Глава УГКЦ подарував Патріарху факсимільне видання Галицького Євангелія 1144 року — найдавнішого з точно датованих слов’янських рукописних Євангелій. Патріарх Варфоломій, в свою чергу, подарував Блаженнішому Святославу видання про осідок Константинопольського Патріархату та історичну марку, випущену на честь візиту Святішого Отця Венедикта XVI до Константинополя у 2006 році.

Під час розмови зі Святішим патріархом Варфоломієм Патріарх Святослав висловив сподівання та побажання, що «з наданням автокефалії екуменічний діалог з Православною церквою України підніметься на якісно новий рівень. Саме з цього історичного моменту проголошення автокефалії для ПЦУ, для УГКЦ головним співрозмовником в екуменічному діалозі вже є не так Російська православна церква, але помісна Православна церква в Україні».

Блаженніший Святослав, підсумовуючи зустріч східних католицьких єрархів Європи, яка відбулась 12-14 вересня у Римі, наголосив: «Східні католицькі церкви здійснюють свій богословський внесок у традицію самої Католицької церкви, допомагаючи їй повніше висловити свій вселенський вимір. Католицькість церкви не може бути обмеженою лише її латинською традицією».

Щодо екуменічного діалогу із Православною церквою, «Східні католицькі церкви пропонують нові елементи в осмисленні примату Єпископа Рима та синодальності». Водночас, «Східні католицькі церкви, — наголосив Блаженніший Святослав під час розмови з Патріархом Варфоломієм, — пропонують Римо-Католицькій церкві нові форми здійснення Петрового служіння».

Глава УГКЦ також запропонував Патріарху Варфоломію створити змішану комісію між Православною церквою та Східними католицькими церквами, щоб «дати новий поштовх в екуменічному діалозі».

Константинопольський патріарх пояснив Блаженнішому Святославу свої кроки щодо надання автокефалії Православній церкві України та високо оцінив відкритість УГКЦ в екуменічному спілкуванні. Він пригадав, що «це вже наша друга зустріч» і що радіє тим, що діти Київської церкви пам’ятають про те, що їхньою матірною Церквою є Церква древнього Константинополя.

Зазначимо, що зустріч відбулася з ініціативи Предстоятеля УГКЦ в рамках офіційного візиту Святішого патріарха Варфоломія до Ватикану, організованого Папською радою у справах єдності християн.