Московська церква в Україні зробила заяву у зв'язку з Геловіном



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Центр інформації церкви Московського патріархату заявляє про масове обурення вірян святом, під час якого «перевдягаються у мерців», і наводить цитати

Віряни Московської церкви у соцмережах обурюються, що дітей у загальноосвітніх школах змушують святкувати Геловін - переодягатися у відьом і вчити ролі темних сил. Про це повідомляє Центр інформації Російської православної церкви в Україні, наголошуючи, що дітям треба пояснювати, чим небезпечне святкування Геловіна.

«У позаминулому році зустрівся з директором школи, написав заяву що проти, постарався пояснити наслідки. У минулому році школа взагалі не відзначала цей захід, зрадів. А в цьому році - жах, доньці дали вчити роль відьми. Збираюся подавати до суду, якщо за канікули не приберуть цю гидоту зі школи», - цитує слова вірянина Андрія Юрченка Центр Інформації Московської церкви в Україні.

«Це жахливе віяння Заходу! Своїх дітей буду вчити, що це великий гріх і богохульство, святкувати - день злих духів », - доповнює словами Катерини Яць.

«На вулицях і площах «крадуть»наших дітей такими святами ... Дякую Господу, що є директора, які в своїх школах забороняють такі «свята»», - наводить цитату Валентини Скрібка-Синчук.

Олена Слободян, яку теж цитує Центр інформації церкви Московського патріархату, начебто написала, що «дуже шкода, що саме дорослі дозволяють своїм дітям святкувати бісівське свято, а потім скаржаться, чому так всім важко жити. Цю гидоту потрібно заборонити, а дітей виховувати по-християнськи».

«Я думаю, що це диявольський інструмент, який під впливом своєї «атмосфери», алкоголю і наркотиків дозволяє людям піддатися ще більшій розпусті, яка понесе за собою більш тяжкі наслідки. Стосовно дітей - це «миле» стирання кордонів, яке під виглядом веселощів не дозволяє відрізнити чорне від білого. Воно на «чорне» говорить «біле». Я проти прикраси і святкування в громадських місцях, школах і садочках», - наводять у церкві слова вірянки Ганни Вар.

Людмила Нестюріна, за даними Московської церкви, запропонувала створити для дітей цікаву альтернативу проведення часу в Церкві: «багато хто веде на це свято дітей, не замислюючись просто заради копійчаних подарунків, і наша Церква повинна у цей вечір зробити щось для дітей цікаве! Роздавати дитячі пізнавальні християнські книжки казок».

Зоя Деркач, слова якої теж наводить церква, підкреслила, що «треба проводити у школі інформацію стосовно цього свята, привести історичні приклади, щодо жертвоприношень».

«Треба бути божевільним, щоб надягати ті страшні костюми на дітей! Чому у нас пропагуються чужі нам традиції і свята?», - далі цитують Тетяну Поздняк.

Софія Польова, за даними церкви, начебто вважає, що «кожен православний у своїй родині повинен розповідати своїм дітям, що це таке, і вони будуть захищені від цього сатанізму».

Неля Кульчинська начебто написала, що потрібно «Працювати з батьками і вчителями, розповідати, що бути хрещеним і святкувати Геловін - несумісне».

Також в Instagram на офіційній сторінці Центру інформації Російсбкої православної церкви в Україні користувачі зазначають, що православні батьки повинні розмовляти з дітьми, пояснюючи їм, чому православ'я негативно ставиться до святкування Геловіна.

«Розвивати молодь і організувати молодіжні православні клуби. Розповідати всім знайомим, чому це погане свято, особливо дітям. І звичайно ж, в храмах на проповіді розповідати, що таке цей Геловін», - пише tania_n_455.

Користувач з ім'ям aleksandrac195 пропонує ввести в шкільну програму «Закон Божий з першого класу. Багато можна було б уникнути бід».

«Боротися з невіглаством важко, практично неможливо. У сьогоднішній ситуації говорити про православне виховання у школі теж не доводиться. Залишається тільки виховання дітей і публічне неприйняття цих збочень. І, головне, вдаватись до Господа, та не дасть нам загинути!», - зазначив alex_k_ch.

«Дійсно, з цим треба боротися! Треба роз'яснювати батькам, на що вони піддають своїх дітей, малюючи на їхніх обличчях страшні гримаси, одягаючи дітей, юнаків, в образи нечесті », - підкреслила natasha.panova.14.