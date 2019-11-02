Патріарх Кирило оприлюднив програму розмноження росіян. Урядовці шоковані, відмовляються коментувати



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Патріарх РПЦ Кирило хоче збільшити населення РФ та популяризувати «багатодітні кровні сім'ї і материнство»

Мрія Кирила – 160 мільйонів росіян, які живуть понад 90 років

Всесвітній російський народний собор розробив стратегію народозбереження в Росії до 2050 року, де вказується, що населення РФ слід збільшити більш ніж до 160 мільйонів осіб, а тривалість життя - до понад 90 років.

Як пише газета «Ведомости», стратегія була розроблена «з благословення патріарха Кирила».

Стратегія спрямована на «зміцнення традиційних цінностей і підвищення бажаної народжуваності, яка виступає запорукою зростання чисельності населення». Її основними пріоритетами до 2050 року є «популяризація багатодітної кровної сім'ї і материнства, зміцнення мотивації на ведення здорового способу життя, зміцнення традиційних цінностей, скорочення смертності, а також підвищення міграційної привабливості для росіян, які живуть за кордоном».

У конституції Росії пропонується закріпити базові основи народозближення, а шлюб визначати як «союз чоловіка і жінки». Відзначається, що для досягнення цілей стратегії витрати на держпідтримку народозбереження необхідно послідовно збільшити на не менше ніж 2,4% ВВП.

За даними «Ведомостей», в апараті російського віцепрем'єра Тетяни Голікової не підтримали документ. У мінекономрозвитку РФ відмовилися від коментарів. «Сбербанк» і «Газпромбанк» поки не відповіли, чи можливо реалізувати пропозиції Собору про зниження іпотечних ставок.

Нагадаємо, раніше Патріарх Кирило пояснив, навіщо потрібна РПЦ.

До слова, експерт спрогнозував добровільну відставку глави Московської церкви в Україні Онуфрія.