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    Події в Україні

    За добу окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

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    Українські військові контролюють ситуацію в&nbsp;районі проведення ООС і&nbsp;дотримуються режиму припинення вогню - За добу окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

    Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення ООС і дотримуються режиму припинення вогню

    Фото з відкритих джерел

    Від початку доби бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає

    17 липня на Донбасі окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    Зокрема, поблизу Чермалика противник стріляв зі стрілецької зброї.

    В районі Водяного на Приазов’ї окупанти тричі вели вогонь з озброєння БМП-1, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Біля Широкиного та Павлополя російські найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

    В напрямку Старогнатівки збройні формування РФ застосовували артилерію калібру 122-мм.

    У районі Пісків ворог тричі обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Неподалік Новозванівки російські окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

    Як повідомляється, українські військові стріляли у відповідь.

    Крім того, на півночі Луганщини помітили проліт ворожого безпілотника типу «Орлан-10».

    18 липня було одне порушення «тиші» – поблизу Пісків противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

    Нагадаємо, минулої доби, двоє українських військових отримали поранення на Донбасі.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ військові озброєння
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    За добу окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі