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    На кордоні з Росією невідомі скоїли напад на українських прикордонників

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    Охорона державного кордону здійснюється посилено - На кордоні з Росією невідомі скоїли напад на українських прикордонників

    Охорона державного кордону здійснюється посилено

    Фото Держприкордонслужби

    Двом прикордонникам невідомі особи завдали тілесних ушкоджень

    На українсько-російській ділянці державного кордону вночі, 18 липня, троє невідомих напали на прикордонний наряд, на місце події вибув очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

    «Цієї ночі на українсько-російській ділянці державного кордону, у Сумській області, відбувся напад на прикордонний наряд, під час якого двом прикордонникам троє невідомих осіб завдали тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

    Охорона державного кордону здійснюється посилено. На місце події вибув глава Держприкордонслужби».

    У міністерстві додали, що спільними діями з Національною поліцією зброю було повернуто. Водночас здійснюється розшук осіб, причетних до даного злочину.

    Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 та 345 КК України (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Окремі санкції даних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

    Нагадаємо, за добу окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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    Теги: прикордонники МВС окупанти Держприкордонслужба напад кордон розшук охорона
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    На кордоні з Росією невідомі скоїли напад на українських прикордонників