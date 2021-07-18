Відставка Авакова, пил із Сахари та третя хвиля епідемії Covid-19. ТОП-10 подій тижня

Тиждень, що минає, запам’ятається українцям відставкою незмінного сім років поспіль міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

«Главком» підготував головні новини за тиждень

Тиждень, що минає, запам’ятається українцям відставкою незмінного сім років поспіль міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також набуттям чинності нових норм мовного закону.

Крім того, Рада ЄС додала Україну до «зеленого списку» для подорожей.

Комунальники, тим часом, підготували «сюрприз» у вигляді додаткової графи у платіжках, а природа «подарувала» пилову хмару з Сахари.

Світ же потерпає від початку третьої хвилі коронавірусу через новий штам «Дельта». Отож, десять найголовніших новин тижня від «Главкому».

Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Верховна Рада не змогла ухвалили за основу законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. За відповідне рішення проголосували лише 184 народні депутати.

Також нардепи не підтримали пропозицію направити проєкт закону №5596 на повторний розгляд комітету. Натомість нардепи лише повернули суб'єкту подання право на повторну законодавчу ініціативу.

У червні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт із регулювання обороту конопель у медичних цілях та для наукової і науково-технічної діяльності.

Рада ЄС додала Україну до «зеленого списку» для подорожей

Рада Європейського Союзу у четвер, 15 липня, внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.

«Після перегляду відповідно до рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС, Рада ЄС оновила список країн… для яких слід зняти обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку були виключені Руанда і Таїланд, а в список додана Україна», – заявили у Раді ЄС.

Відзначається, що виходячи з критеріїв і умов, викладених в рекомендації, держави-члени повинні з 15 липня 2021 року поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів країн зі списку, зокрема і для України.

Аваков пішов. Рада звільнила міністра внутрішніх справ...

Верховна Рада підтримала звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він очолював МВС із 27 лютого 2014 року. За звільнення Авакова проголосував 291 парламентар.

У вівторок Аваков подав у відставку, а в четвер народні депутати її підтримали.

Раніше комітет з питань правоохоронної діяльності передав розгляд заяви про відставку Авакова на розсуд парламенту – це означає, що остаточне рішення мали ухвалити парламентарі.

Як повідомлялося, Аваков у вівторок подав заяву про звільнення з посади.

... і призначила нового главу МВС

Верховна Рада 16 липня призначила депутата провладної фракції «Слуга народу», очільника комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського новим міністром внутрішніх справ. На цій посаді Монастирський замінив Арсена Авакова, який очолював МВС понад сім років і встиг попрацювати у чотирьох урядах.

Отже, за призначенення Монастирського проголосував 271 народний обранець.

«Я з команди президента», – наголосив Монастирський у виступі з трибуни перед голосуваанням парламенту. Він подякував Зеленському за довіру і назвав пріоритети на посаді.

«Головним моїм пріоритетом на посаді міністра буде безпека громадян, держави та збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів. Я також хочу звернутися до працівників поліції. Я поважаю всіх, хто має офіцерську честь і гідність. Але я нещадно боротимусь з тими, хто всупереч присязі використовує свої повноваження для власного збагачення та порушує права людей», – зазначив він.

Серед інших пріоритетів, Монастирський назвав питання захисту трудових та соціальних прав поліцейських і збільшення видатків на оплату їх праці.

Української стає більше: мовні норми, обов'язкові з 16 липня

16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.

Із 16 липня року розпочинається новий етап втілення норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який сприятиме збільшенню присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної.

Нова графа в квитанціях на комуналку: за що потрібно буде платити додатково

Громадян попередили про важливе нововведення в сфері оплати комунальних послуг. Практично в кожній квитанції незабаром з'явиться нова графа з вказаною сумою грошей, яку потрібно сплатити додатково.

Пілотні проекти в даному напрямку були запущені в деяких регіонах України, результати виявилися задовільними. Завдяки цьому у всій країні незабаром споживачі отримуватимуть платіжки за комунальні послуги з додатковою графою. Лякатися цього не варто, навіть якщо загальна сума за воду, електрику або опалення здасться захмарною.

Справа в тому, що додаткова графа в кожній платіжці буде містити усереднену суму, яку ви зазвичай платите в місяць за ті чи інші послуги ЖКГ. Наприклад, якщо ви за електрику платите в середньому 300 гривень щомісяця, то і в новій графі буде вказана така ж сума. У підсумку, вас попросять оплатити 600 гривень. З них 300 грн – це оплата реально спожитої електроенергії, і ще 300 грн – авансовий платіж.

Дане нововведення дозволить уникнути накопичення боргів за комуналку в разі, якщо ви забули здійснити оплату або, наприклад, поїхали у відпустку.

Пенсії знову перерахують: українцям назвали дати і цифри

В Україні в 2021-му проведуть ще три етапи підвищення пенсій. Виплати зростуть у жовтні і грудні. Максимальне збільшення отримають ті, хто вже отримує найбільше – 800 грн.

У жовтні вперше додаткові виплати отримають українці, які досягли віку 75 років, пише «Обозреватель».

1 жовтня 2021-го

Пенсіонери віком від 75 до 80 років зможуть отримувати доплату в розмірі до 400 грн. Мінімальна виплата для них складе 2500 грн.

1 грудня 2021-го

Підвищення мінімальної пенсії за віком, а також збільшення розміру доплати за додатковий стаж. Українці на заслуженому відпочинку отримуватимуть 1934 грн (зараз 1854 грн).

1 грудня 2021-го

Підвищать мінімальну пенсію для тих, хто досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу. Вона складе 2600 грн (зараз 2400 грн). Вимога щодо стажу становить 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

«Велика перемога». Європейський суд обмежив використання газопроводу «Північний потік-1»

Європейський суд постановив, що трубопровід Opal повинен відповідати правилам енергетики ЄС. Ніяких винятків Nord Stream-1 бути не повинно.

Таке рішення може посилити позиції України у збереженні транзиту природного газу через українську газотранспортну систему.

Газопровід Opal потужністю 36 млрд кубометрів газу на рік був побудований в серпні 2011 року. Він пов'язав «Північний потік» з європейською ГТС.

Експерт із питань енергетики, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар прокоментував це рішення.

В Україну сунеться хмара пилу з Сахари

На Україну з боку Польщі насувається пилова хмара з Сахари. Про це повідомив синоптик Валерій Латуха на сторінці у Facebook.

«Щільна пилова хмара з Сахари накриває Україну. Цього разу вона насувається із Заходу, з території Польщі», – повідомив він.

За словами синоптика, аерозолі (частинки в повітрі) загрожують здоров’ю людей при вдиханні, особливо хворими на астму чи іншими респіраторними захворюваннями.

Нова хвиля коронавірусу. Заява ВООЗ

У світі починається третя хвиля коронавірусу через новий штам «Дельта», який вже поширився на 111 країн. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус.

Він пояснив, що після минулого сплеску захворюваності Covid-19 у світі, зусилля Європи і Північної Америки по вакцинації своїх громадян почали приносити результати і випадки захворювання і смертність стали знижуватися.

Але, за його словами, кількість нових випадків Covid-19 у всьому світі зростає четвертий тиждень поспіль. «На жаль, зараз ці тенденції змінилися і ми знаходимося на ранній стадії третьої хвилі пандемії», – констатував він.

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