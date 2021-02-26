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    Під Полтавою дві школярки порізали собі зап'ястки – їх вчасно знайшли

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    Школярки госпіталізовані, їх стан задовільний - Під Полтавою дві школярки порізали собі зап'ястки – їх вчасно знайшли
    Школярки госпіталізовані, їх стан задовільний

    Поліція встановлює причини, за яких школярки зважилися на такий фатальний крок

    На Полтавщині біля школи знайшли двох восьмикласниць з порізаними зап'ястями. Школярки були у стресовому стані, їх негайно госпіталізували.

    Деталі інциденту розповіли пресслужбі Нацполіції в Полтавській області.

    Двох школярок виявили біля школи у четвер, 25 лютого. Обидві восьмикласниці – мешканки села в Шишацькій громаді. Обом постраждалим по 14 років. Їх знайшли біля навчального закладу з порізаними зап'ястями та в стресовому стані. Дівчаток негайно госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Зараз їхньому життю нічого не загрожує, і вони знаходяться в задовільному стані.

    Поліція почала розслідування і встановлює причини та умови, при яких школярки зважилися на такий фатальний крок.

    «Зараз поліція вивчає причини та умови, що спонукали учениць 8-го класу заподіяння шкоди власному здоров'ю. За результатами перевірки ми будемо приймати відповідні правові рішення», – повідомив начальник Миргородського районного відділу поліції Андрій Тюків.

    В поліції звернулися до батьків і педагогам та закликали їх бути уважними та толерантними у спілкуванні з підлітками.

    «Важливо розуміти, що поведінка підлітків, пов'язана з самоушкодженням (у тому числі несуїцидальним – self-harm), частіше зустрічається серед молоді в стані стресу. Така поведінка спрямована на визначений соціальний ефект і часто є прагненням до зміни відносин, протестом проти конкретного положення речей або ситуації, прагненням звернути на себе увагу, отримати допомогу у вирішенні конфлікту або навіть самокартанням за невдачі. Пам'ятайте! Найбільше відносини дорослих і дітей псують байдужість, грубість, недовіра, брак часу і небажання спілкуватися», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося раніше, від початку 2021 року в Києві зафіксовано 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів. Згідно з даними лікарні «Охматдит», за останні два роки цей сумний показник складав 60 дітей на рік.

    Голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що його комітет ініціює два законопроєкти: заборона продажу лікарських засобів особам до 14 років та запровадження жорсткої адміністративної відповідальності за порушення цієї заборони.

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    Теги: діти школа розслідування Полтавщина самогубство поліція батьки
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