25 спроб дитячих самогубств у Києві з початку року. Рада готує два закони

У світі випадки самогубства з використанням лікарських засобів посідають друге місце за поширеністю

Депутати хочть заборонити продаж лікарських засобів особам до 14 років

Від початку 2021 року в Києві зафіксовано 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів. Згідно з даними лікарні «Охматдит», за останні два роки цей сумний показник складав 60 дітей на рік. Про це повідомив голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

Депутат повідомив, що його комітет ініціює два законопроєкти. «Перший – заборона продажу лікарських засобів особам до 14 років. Другий – запровадження жорсткої адміністративної відповідальності за порушення цієї заборони», – розповів Радуцький.

На його думку, для захисту життя і здоров’я дітей потрібен комплексний програмний підхід. «Це і роз’яснювальна робота з дітьми, з батьками, соціальна реклама, робота соціальних працівників. Можливо, варто ввести санкції проти інформаційних платформ, які не хочуть або не можуть захищати користувачів від деструктивного контенту», – сказав депутат.

Але серед інших заходів обов’язково має бути заборона продажу ліків дітям, вважає Радуцький.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), випадки самогубства з використанням лікарських засобів посідають друге місце за поширеністю, і близько 60% з них було вчинено саме неповнолітніми.

«Ініціативи Комітету здоров’я нації містять не лише заборону, але і норми, що спонукатимуть неухильно дотримуватися цієї заборони. Першим законопроектом ми пропонуємо внесення змін до статті 21 Закону України «Про лікарські засоби». Згідно з цими змінами, реалізація лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, буде заборонена. В разі виникнення сумніву щодо віку покупця реалізація лікарських засобів буде здійснюватися за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік», – розповів Радуцький.

Другим законопроєктом пропонується викласти у новій редакції статтю 424 Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановивши адміністративну відповідальність за продаж (відпуск) в аптечних закладах лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку. Таке порушення передбачатиме покарання для винних осіб у вигляді накладення штрафу від шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне порушення – від 25 до 70 неоподатковуваних мінімумів.

«Проблема вимагає найшвидшого вирішення. Тому очікую, що наші пропозиції будуть найближчим часом винесені на обговорення та ухвалені», – додав Радуцький.

Як повідомлялося, у Боярці Київської області 16 лютого отруїлись дві дівчинки, одна з них померла. За даними поліції, семикласниці вживали медичний препарат «Дротаверин», щоб взяти участь у челенджі в соціальній мережі Тік Ток.

18 лютого до столичної клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.

Також, в останні дні в Україні фіксують збільшення кількості випадків падіння з висоти неповнолітніх. Зокрема 1 лютого у двох районах Києва випали з вікон багатоповерхівок дві 16-річні дівчини.

Наступного дня, 2 лютого, загинула 17-річна дівчинка внаслідок падіння з балкона 17 поверху київського будинку.

16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчини внаслідок падіння з балкона 14 поверху житлового будинку в Дарницькому районі Києва.

17 лютого в цьому ж районі з 16 поверху впала 15-річна дівчина.

Читайте також: