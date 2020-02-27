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    Суспільство

    Підприємці ТЦ «Барабашово» звинуватили міського голову Харкова у брехні

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    За словами підприємців ТЦ &laquo;Барабашово&raquo;, Геннадій Кернес говорить про те, що всіх запрошує до міськради, а насправді зустрічається тільки з представниками лояльної йому, так званої, &laquo;ініціативної групи&raquo; - Підприємці ТЦ «Барабашово» звинуватили міського голову Харкова у брехні
    За словами підприємців ТЦ «Барабашово», Геннадій Кернес говорить про те, що всіх запрошує до міськради, а насправді зустрічається тільки з представниками лояльної йому, так званої, «ініціативної групи»

    Людей з пістолетами, прутами і гранатами на «Барабашово» направив Кернес, - підприємці

    У Харкові представники групи підприємців «STOP-дорога!» заявили, що міський голова Геннадій Кернес бреше, розповідаючи журналістам біля ТЦ «Барабашово» про те, що всі підприємці, чиї торгові точки будуть знесені в разі будівництва через територію торгового центру дороги, будуть забезпечені торговими місцями.

    За словами підприємців ТЦ «Барабашово», Геннадій Кернес говорить про те, що всіх запрошує до міськради, а насправді зустрічається тільки з представниками лояльної йому, так званої, «ініціативної групи», багато представників якої навіть не є підприємцями «Барабашово», а тільки створюють потрібну меру «картинку» для ЗМІ.

    «Кернес постійно хвалиться «Містом в смартфоні», а не може навіть на сайт міськради викласти плани нових торгових місць. Вже мовчимо про те, щоб зустрітися з реальними працівниками ринку: Ніхто з реальних підприємців ніяких пропозицій не отримував. Мер за звичкою «грає в наперстки», а всі його дії спрямовані зовсім не на те, щоб поліпшити життя харків'ян і умови роботи підприємців, а на те, щоб просто знести ринок і таким чином помститися його засновнику - Олександру Фельдману, про що він і сам не соромлячись говорить», - заявили підприємці.

    «Ми знаємо про те, що саме Кернес стоїть за загостренням ситуації навколо ринку і саме за його вказівкою сьогодні на «Барабашово» надіслали «тітушок» з пістолетами, прутами і гранатами, в результаті чого постраждали люди», - підкреслили в групі «STOP- дорога!».

    Нагадаємо, що 27 лютого біля ТЦ «Барабашово» відбулися сутички між групою людей у камуфляжній формі без розпізнавальних знаків і підприємцями, які протестують проти планів будівництва дороги через територію торгового центру. Нападники використовували палиці, ножі, арматуру, вогнепальну зброю, а також гранати, застосували сльозогінний газ. За інформацією «STOP-дорога!», у лікарні з пораненнями і травмами різного ступеня тяжкості звернулися близько 15 підприємців і працівників Торгового центру.

    Раніше Главком писав, що у Харкові заради будівництва нової дороги планується знесення торгових об'єктів ринку «Барабашово».

     

    Харків ЗМІ газ дороги Геннадій Кернес ринок мер
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