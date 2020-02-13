Кернес планує знести частину «Барабашово». Підприємці готуються обороняти своє майно



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Планується знесення торгових об'єктів для будівництва дороги

У Харкові заради будівництва нової дороги планується знесення торгових об'єктів ринку «Барабашово». Про це заявила представниця групи підприємців «STOP- дорога!» Ірина Денисова.

«Сьогодні з власних джерел нам стало відомо, що Кернес дав розпорядження і найближчим часом мерія Харкова готує наступ на наші торгові місця: планується знесення об'єктів для будівництва дороги, - розповіла вона ЗМІ. - Ми не допустимо цих дій і будемо захищати своє майно до останнього. Навіть якщо, як обіцяв віцемер Терехов, по нас пустять бульдозери. Втрачати нічого: ці магазини - єдиний засіб до існування тисяч людей».

Також Денисова зазначила, що підприємці в черговий раз зіткнулися з брехнею з боку Кернеса, який публічно обіцяв до старту пробивання дороги виконати всі необхідні процедури, а також побудувати павільйони для підприємців, куди вони могли б переміститися на час будівництва. Однак зроблено цього не було.

«Ми живі люди! У нас є сім'ї, ми ростимо дітей. Але Кернесу на нас плювати. У нього «високі» цілі - перетворити ринок на полігон для боротьби зі своїм опонентом на виборах мера. І це єдина причина раптового «будівництва» дороги, на яку, до речі, навіть не затверджений бюджет, - обурилася Денисова. - Інакше як пояснити навіть те, що обіцяні на заміну існуючим торгові місця так і не були побудовані, а в поспіху «господарник» ніби не помічає, що дорога навіть не спроектована і не затверджена урбаністами, її «розробляють» архітектори, що, в принципі неприпустимо».

Також, за інформацією підприємців, мерія планує найближчим часом демонтувати вивіску з написом «Барабашово» на вхідній групі торгового центру.