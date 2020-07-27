Пішов з життя легендарний диктор Українського радіо



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Ігор Мурашко — п рацював на Українському радіо з 1950 року

Ігорю Мурашку було 92 роки

Видатний диктор Українського радіо Ігор Мурашко відійшов у вічність 24 липня після тяжкої довготривалої хвороби на 93 році життя. Про це повідомив Генеральний продюсер UA:Українське радіо Дмитро Хоркін у Facebook.

Ігор Володимирович Мурашко - заслужений артист УРСР. Його життєвий шлях був непростим.

«Народився Мурашко на Вінниччині, у Козятині, в сім”ї інтелігентів. Його мама - Тамара Варфоломіївна Косткевич - із сім”ї інженера - залізничника. Батько - Володимир Георгійович - працював юристом», - написав про колегу заслужений журналіст України, шеф-редактор Інформаційного агентства «Укрпес-інфо» Сергій Комісаров.

Зазначається, що у 1932 році родина Мурашко переїжджає до Києва. Ігор Володимирович поступає на навчання до річкового технікуму. Навчання він завершує із відзнакою. У 1945 році вступає до студії-театру імені Івана Франка, потім працює в Театрі юного глядача.

На Хрещатику, 26 Мурашко пропрацював більше 50-ти років.

«Протягом кількох десятків літ він щоранку читав випуски загальноукраїнських новин. Не буде перебільшенням стверджувати, що голос цієї людини вже давно отримав постійну прописку у кожній українській (і не лише) родині – адже ці інформаційні випуски слухали всі. У 1980 році Папа Римський звернувся до Ігоря Володимировича із проханням озвучити фільм про Ватикан і висловив йому величезну подяку за бездоганно виконану роботу. Цей унікальний запис назавжди зберігатиметься у аудіо архіві Ватикану. Свого часу Ігор Володимирович Мурашко плідно співпрацював із неперевершеними дикторами радіо СРСР – Юрієм Левітаном і Ольгою Висоцької, разом із якими він реалізував чимало цікавих міжнародних творчих проектів», - написав Комісаров.

Ігор Мурашко і на заслуженому відпочинку не сидів без діла: він постійно допомагав колегам-радійникам, спілкувався з студентами вишів.

Колеги радійники, а також працівники Будинку звукозапису, студії кінохроніки та студії документальних фільмів, а також актори провідних українських театрів висловлюють щире і глибоке співчуття рідним і близьким покійного.

Світла пам’ять про цю чесну, скромну і відкриту Людину назавжди збережеться в нашій пам”яті…