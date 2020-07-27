Помер віцепрезидент Федерації лижного спорту України



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Володимир Малежик був у лижному спорті все життя Світлина - Федерація лижного спорту України

Володимирові Малежику нещодавно виповнилося 70 років

Сьогодні вночі, 27 липня перестало битися серце віце-президента Федерації лижного спорту України Володимира Малежика. Лише минулого понеділка, 20 липня він відзначив 70-річний ювілей.

У 1991 році пан Малежик входив до числа засновників Національного олімпійського комітету України і з цього моменту проводив активну діяльність з розвитку олімпійського руху. У 1992 році став одним із засновників Федерації лижного спорту України, упродовж 26-ти років обіймав посаду першого віце-президента ФЛСУ і після 2018 року залишився в серці лижного спорту на посаді віце-президента.

Розпочавши свій шлях у лижних гонках, пан Малежик шість років був у складі молодіжної збірної команди України, виборов звання майстра спорту СССР. Багаторазовий призер першостей України серед юнаків та юніорів, призер Кубка України, у складі збірної команди центральної ради «Динамо» як срібний призер першості СССР в естафетній гонці.

З 1985 року Володимир Малежик посідав посаду державного тренера СССР зі стрибків на лижах з трампліну та лижного двоборства. З 1999 року – начальник відділу, а з 2002-го по 2016-й – головний спеціаліст відділу зимових видів спорту Міністерства України у справах сім ї, молоді та спорту. Пан Малежик мав звання заслуженого тренера України, відмінника фізичної культури та спорту СССР, заслуженого працівника фізичної культури і спорту, почесного члена НОК України.