Смерть трьохрічного Муси Сулейманова - черговий докір всьому цивілізованому світу

Муса Сулейманов

Історія трирічного Муси Сулейманова нагадала трагедію п'ятирічної давності

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На Эгейское побережье Турции выбросило тело трехлетнего сирийца Айлана Курди. Семья Курди бежала от сирийской войны и пыталась на надувной лодке добраться до греческого острова.

Выжил только отец, в море погибли жена и двое детей. Смерть трехлетнего ребенка в красной футболке стала укором всему цивилизованному миру, выражавшему дежурную обеспокоенность сотням тысяч смертей и миллионам людей, потерявших все...

Трехлетний Муса погиб в дренажной яме под Симферополем. В интернете не будет будоражащих картинок. У этой истории нет сирийской динамики: война, побег, море...

У тридцатилетней женщины в Крыму, оставшейся с тремя несовершеннолетними детьми и двумя пожилыми родителями, мужа которой полтора года держат в заложниках в оккупационной тюрьме после облав на гражданских журналистов и активистов, нет мировой медиа сцены. Вялотекущую оккупацию не освещает Рейтер и Ассошиэйтед пресс. В серую зону изредка попадают международные журналисты. Смерть Мусы Сулейманова не вдохновляет pinterest.

Древнегреческим трагедиям нужен был автор, «новогреческим» – дистрибуция

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