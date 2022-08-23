План відновлення України. Коаліція РПР звернулася до влади

Ольга Лимар: «Відновлення – це не лише відбудова, а й посилення верховенства права та демократичних принципів врядування»

Влада має надати більше часу для обговорення Плану відновлення України разом із представниками громадянського суспільства, зазначила Ольга Лимар, виконавча директорка громадської спілки «Коаліція Реанімаці́йний паке́т рефо́рм» (Коаліція РПР) під час онлайн-форуму «Відновлення України: чому успіх залежить від кожного» 23 серпня.

«Пару місяців, за які готувався План відновлення, – це недостатній термін для створення легітимного документу. Сподіваємося, у подальшому буде відкрите вікно можливостей для доопрацювання рекомендацій. Також має розширитися коло учасників дискусії, а влада, органи місцевого самоврядування, громадянське суспільство та міжнародні партнери мають бути рівноцінними стейкхолдерами цього процесу»», – наголошує Лимар.

«Відновлення – це не лише відбудова, а й посилення верховенства права та демократичних принципів врядування», – додала вона.

Нагадаємо, під час Ukraine Recovery Conference 2022 у швейцарському Лугано 7 липня разом з урядовим Планом відновлення українське громадянське суспільство презентувало власні рекомендації до цього документу, які готувалися за координації Коаліції РПР.

Нагадаємо, відбудову України оцінюють у $750 млрд.