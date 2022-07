План відновлення України. Шмигаль повідомив про три ключові етапи

Відбудову України оцінюють у $750 млрд

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль виступив на Міжнародній конференції з питань відновлення України в швейцарському Лугано.

Повний текст промови:

Доброго дня, шановні гості конференції. Доброго дня, шановна пані президент Європейської комісії. Шановний пане президенте Швейцарської конфедерації. Шановний прем'єр-міністр Чехії. Доброго дня, шановні пані та панове.

Ще пів року тому ми активно планували 5-ту ювілейну Конференцію реформ у Лугано. Ми всі цього хотіли. Для нас усіх було б краще, якби ця конференція залишалась конференцією реформ. Але, на жаль, сталося інакше – у нас у країні війна. Щоденні повітряні тривоги. Загиблі жінки та діти. Зруйновані домівки, дороги, мости… і долі.

Кожен із нас хотів би сьогодні говорити про звичайні речі – зростання добробуту, посилення ринкової економіки, зміцнення стійкості суспільства.

Але ми будемо говорити про надзвичайне. Надзвичайну мужність українців, надзвичайні виклики. Надзвичайну та неймовірну підтримку України всіма цивілізованими країнами світу - від Атлантики до Тихого океану. І, як це не дивно, про надзвичайні можливості. Для України, для Європи, для світу, для кожного з нас.

Ці можливості – це те, що нас об'єднує.

Одна видатна людина сказала: Єдність – ось запорука перемоги, у війні або мирі – все одно.

Нас усіх об'єднує прагнення спокійно та мирно жити. Прагнення, щоб ніколи знову. Бажання мати дім, бути поряд з рідними. Надія, що світ наших дітей буде краще за наше сьогодення.

Сьогодні ми всі об'єднані в нашому захисті, завтра – в нашій відбудові.

Ні. Реформи нікуди не зникли з нашого життя. Більш того, певною мірою саме завдяки реформам я сьогодні тут, у Лугано. Певною мірою завдяки змінам, які Україна і ми всі разом впроваджували всі ці роки, Київ не пав, низка регіонів звільнена від окупантів, за 130 днів війни росія не досягла жодної своєї мети.

Реформа децентралізації та незалежне місцеве самоврядування дозволило на місцях неймовірно відстоювати кожне місто, кожну громаду.

Європейські прагнення дозволили в найжахливіший день – 24 лютого 2022 року – від’єднатись від російської енергетичної системи та швидко інтегруватись в ЕNTSO-E.

Реформа банківського сектору дозволила нам зберегти фінансову стабільність.

Діджиталізація стала основою спроможності влади та контрольованості ситуації.

І, врешті-решт, всі кроки, всі реформи, які були здійснені протягом останніх років, дозволили нам із гордістю говорити: Україна – кандидат у члени Євросоюзу.

Але час рухатися далі.

Сьогодні ми будемо говорити про План відновлення та Платформу відновлення України. Будемо обговорювати 24 томи напрацювань Національної радою відновлення України, яка була створена за лідерства нашого Президента Володимира Зеленського. Будемо дискутувати щодо векторів відбудови України.

Ми вже зробили надзвичайну роботу – за 6 тижнів понад 3 тисячі українських та міжнародних експертів, посадовців, парламентарів напрацювали тисячі сторінок свого бачення – яку країну ми будуємо і, головне, як ми будемо відновлювати нашу країну.

Ми дивилися як на успішні кейси, так і на невдачі. Чому в одних вийшло, а в інших ні. Чи можна скопіювати попередній досвід. Які були головні фактори успіху.

Ми точно розуміємо, що План відновлення і дорожня карта цього відновлення мають бути готові ще до завершення цієї війни. Звичайно, що цей план може бути скоригований залежно від різних обставин, але його каркас має бути готовий.

І ми точно знаємо, що за успішними кейсами відновлення завжди стоять партнери чи міжнародні коаліції, які допомагають у такому відновленні.

Тому сьогодні ми презентуємо проект нашого плану відбудови саме тут, у Лугано.

Нам важливо об'єднати друзів України в усьому світі та сформувати коаліцію відновлення України. Нам важливо показати іноземним урядам та компаніям, що Україна має дуже чітку візію того, як нам стати успішними, стати членом ЄС та здійснити українське економічне диво.

План відновлення України розділений на три ключові етапи. Перший – це відновлювати тут і зараз те, що можливо і що є критичним для життя людей. У звільненому Чернігові немає води – треба тут і зараз ремонтувати водогон. На Київщині не можна дістатися до тих чи інших сіл – треба тут і зараз будувати тимчасові мости й переправи. Ця робота вже йде. Ми її зараз фінансуємо коштами з бюджету України.

Друга частина – це fast recovery. Кількість зруйнованих об'єктів навіть базової інфраструктури величезна. Одразу після завершення воєнних дій та перемоги України потрібно буде реалізувати тисячі проектів відбудови. Відремонтувати школи, лікарні, збудувати тимчасове житло – повернути життя в зруйновані міста та громади.

Третій етап цього плану – це довгострокова трансформація. Вона стосується всіх сфер, починаючи від освіти та медицини й закінчуючи зеленим переходом та новим військово-промисловим комплексом. Люди, економіка, інфраструктура – ось 3 основи відновлення України.

Ми дуже системно підходимо до підготовки кожного з цих етапів. Оцінка збитків, технічні проекти відновлення кожного конкретного об'єкта, нормативні питання, ресурсна база під це відновлення.

Вже зараз ми формуємо електронну мапу України, де фіксуємо всі збитки, завдані війною. Ця мапа постійно оновлюється. Збитки фіксуються та верифікуються одразу з декількох сторін.

Завдяки розвиненим цифровим інструментам Уряду та вебдодатку Дія кожен громадянин України може подати інформацію про своє зруйноване житло. Близько 250 тисяч заяв уже є в базах. Далі органи місцевої влади верифікують ці дані, а також доповнюють базу інформацією про зруйновані та пошкоджені об’єкти соціальної та критичної інфраструктури: школи, лікарні, дитячі садочки, котельні, адміністративні будівлі. Все вноситься в електронні реєстри.

Паралельно з цим Офіс Президента України, наша команда в Уряді, а також наші партнери з Київської школи економіки за міжнародними стандартами проводять роботу з оцінки загальних збитків.

Сьогодні прямі інфраструктурні збитки України складають понад 100 млрд доларів. Зруйновано або пошкоджено понад 1200 освітніх закладів, більше 200 лікарень, тисячі кілометрів газопроводів, водопроводів та електромереж, доріг та залізничних колій. І кожен об’єкт ми рахуємо. Далі під кожен об'єкт буде проект відбудови.

Карта зруйнованих об'єктів та завданих збитків дозволяє нам формувати ту системність, про яку я говорив. Два ключові підходи до такого відновлення: регіональний і параметричний.

Що таке регіональний підхід?

Його нашим міжнародним партнерам запропонував Президент України. Він полягає у регіональній відповідальності друзів України за відновлення окремих регіонів.

Як я вже казав, наш принцип: об’єднані в боротьбі – об’єднані у відбудові. Партнери так само отримають доступ і побачать карту руйнувань. На основі цієї карти вони спільно з Урядом, експертами та місцевою владою будуть готувати технічні проекти відбудови та трансформації регіонів.

Мова йде не просто про виділення коштів на зруйновану школу чи розбиту дорогу. Мова йде про те, що партнери можуть принести свій унікальний досвід та розуміння, як збудувати якісно нове середовище. Як сформувати новий міський простір, як побудувати нові об'єкти за найкращими стандартами.

Ця синергія дозволить забезпечити трансформацію регіонів. Build back better – це зрозуміла і чітка мета, яку ми сформували під цей принцип регіонального відновлення.

Другий аспект - параметричний. Це галузевий принцип. Наприклад, коли ми будемо проводити велику кампанію енергоефективності чи будівництва нового житла, то ці кампанії будуть будуватися на європейських параметрах. По-перше – це означатиме нову якість відновлення. По-друге – це означатиме зрозумілі правила гри для приватних інвесторів, яких ми хочемо залучити в ці проекти. По-третє – це буде означати подальшу інтеграцію України в Європейський Союз.

У нас уже працює 24 робочі групи фактично під кожну галузь. Ці групи – це і візіонери, і аналітики, і економісти, і бюрократи. Ми хочемо виписати всі плани настільки детально, наскільки це можливо в наших умовах.

Під час розробки проекту нашого плану ми вже провели тисячі годин таких дискусій. Так була сформована відповідна структура Української платформи відновлення: Об’єднані в захисті – об’єднані у відновленні.

Платформа відновлення, яку ми пропонуємо створити, буде складатися з декількох рівнів.

Перший – це high level, де будуть представлені лідери держав. Це буде board, який визначитиме стратегічні напрямки та візію.

Другий рівень – це Спільна координаційна група, яка буде складатися з керівників виконавчої влади та decision makers з України, США, ЄС, Британії, Польші та інших країн-партнерів.

Третій рівень – це тематичні групи за галузевими напрямками. Я вже згадував, що сьогодні це 24 групи Національної ради відновлення України. Сьогодні й у майбутньому запрошуємо приєднатись до цих груп усіх, хто має досвід та бажання зробити Україну кращою.

Наша команда пропонує створити декілька Офісів відновлення України, аби одночасно вести максимально ефективну роботу. Головний офіс – і партнери з цим погоджуються – має бути в Києві. Філії цього офісу будуть у Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні та інших містах.

Весь проект плану відбудови писався на основі низки ключових принципів. Таких собі наскрізних векторів, дотримання яких дозволить нам ефективно змінювати та відбудовувати країну. Зокрема це:

максимально можлива безпека для людей та бізнесу;

відновлення краще, ніж було (Build back better). Наша мета – не просто відновити скло і бетон, а збудувати нову країну;

євроінтеграція та відповідність критеріям кандидатства, а в найближчому майбутньому – я впевнений – і членства в ЄС;

верховенство права (Rule of law);

прозорість і підзвітність у відновленні;

відбудова України з максимальним залученням зелених технологій;

digital інструменти під час відновлення та загальна діджиталізація;

залучення приватного капіталу до процесу відбудови.

Дуже важливий меседж, який я хочу зафіксувати сьогодні стосується прозорості, відкритості та підзвітності.

Ми долучаємо до процесу всіх міжнародних партнерів для того, аби показати, що кошти, виділені на відновлення, використовуються максимально ефективно, чесно і справедливо.

Вже зараз частина тих коштів, які міжнародні партнери надають Україні, проходять через Трастовий фонд Світового банку та адміністративний рахунок МВФ.

Це дозволяє підвищити рівень підзвітності й показати, як саме використовуються ці кошти, кому вони йдуть і як вони допомагають Україні та простим українцям.

Ми ініціюємо створення Advisory group, куди увійдуть європейські політики, американські та європейські економісти зі світовими іменами. Це професіонали, які допоможуть не лише сформувати стратегію, але і продемонструвати наш рівень відкритості.

Last but not least. Хто має заплатити за план відновлення, який вже зараз оцінюється в 750 млрд доларів.

Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи росії та російських олігархів. Російська влада розв'язала цю криваву війну. Вони спричинили ці масштабні руйнування і вони мають понести за це відповідальність.

Заморожені активи росії за різними оцінками складають від 300 до 500 млрд доларів. Частина країн вже почали процеси не просто заморожування, але і конфіскації цих активів. Вдячні Німеччині за перші кроки. Вдячні Канаді та США за підготовку національних законодавств. Впевнений, що всі країни-партнери долучаться до цього процесу і забезпечать цю справедливість.

Друге джерело відновлення – це гранти та пільгові кредити міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів.

Третє та четверте джерела – це інвестиції приватного сектору, а також позабюджетні внески приватних осіб та корпорацій. В Україні дуже ефективно запрацювала платформа United24. Ми вдячні всім, хто долучився і закликаємо не зупинятися в цій підтримці.

П’яте джерело відновлення – це власне кошти бюджету України.

Всі ці озвучені параметри, ресурси, підходи та принципи вже прописані у драфті нашого плану. Сотні сторінок і тисячі годин підготовки. Сьогодні ми даємо старт великій дискусії про план відновлення України.

Дякую за постійну підтримку нашої держави, вам та вашим країнам.

Дякую вам за сьогоднішній захід, яким ми розпочинаємо обговорення Плану відновлення України.

Україна переможе! І ми все відбудуємо. Адже ми Об’єднані в захисті – об’єднані у відновленні.