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    Політика

    Окупанти будують плани з «відновлення» Маріуполя: документи розвідки

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    Окупанти будують плани з «відновлення» Маріуполя: документи розвідки
    фото з відкритих джерел

    Росія хоче «відбудувати» Маріуполь до 2040 року

    Кремль запланував відновлення Маріуполя у три етапи ‒ до кінця 2022 року, з 2023 по 2025 і до 2040. Про це свідчить «Концепція майстер-плану розвитку міста», яку створили у міністерстві будівництва і житлово-комунального господарства РФ. Цей документ журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» отримали від джерел в одному з розвідувальних органів України.

    Згідно з ним, завдання на першому етапі ‒ відновити життєвонеобхідну інфраструктуру, а також «особливу увагу приділено зоні розміщення кладовища», для якого рекомендовано використати територію аеропорту. До 2025 року заплановано будівництво житла, відновлення і розвиток інженерної та транспортної інфраструктури.

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    Окупанти будують плани з «відновлення» Маріуполя: документи розвідки
    Окупанти будують плани з «відновлення» Маріуполя: документи розвідки
    Окупанти будують плани з «відновлення» Маріуполя: документи розвідки
    Окупанти будують плани з «відновлення» Маріуполя: документи розвідки
    Окупанти будують плани з «відновлення» Маріуполя: документи розвідки
    Окупанти будують плани з «відновлення» Маріуполя: документи розвідки

    До 2040 року в російському уряді хочуть забезпечити «бюджетну ефективність та економічну самодостатність територій міста». Також декларується будівництво залізничної дороги Волноваха-Маріуполь і формування «міжнародного транспортного коридору», тобто автомагістралі через Маріуполь на Крим і Одесу.

    Щодо заводу «Азовсталь», в «Концепції» розписано чотири варіанти ‒ відновлення виробництва, створення якогось суспільно-ділового майданчика і два сценарії будівництва парку ‒ з робочими місцями за рахунок аграріїв на околиці міста або за рахунок туристичної сфери. Найдорожчим, вважають у російському уряді, саме відновлення виробництва ‒ воно може коштувати майже 300 мільйонів рублів, інші варіанти значно дешевші.

    Нагадаємо, окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхівок в Маріуполі. Тепер цим займається слідчий комітет РФ.

    Також у тимчасово окупованому Маріуполі стрімко збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому, вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи Geely.

    Раніше на маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча стався вибух під час розмінування, яке проводять окупанти.

    Нагадаємо, що у захопленому місті люди виходять на протести проти окупаційної «влади».
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    Теги: Маріуполь росія окупанти Донбас війна будівництво Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти будують плани з «відновлення» Маріуполя: документи розвідки