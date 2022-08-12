Більше, ніж план Маршалла: Шольц підрахував, скільки коштуватиме відновлення України

Канцлер вважає, що на ліквідацію наслідків російсько-української війни підуть мільярди

Відновлення України після війни з Росією вимагатиме більше грошових вливань, ніж свого часу було витрачено за "планом Маршалла" для реновації Європи після Другої світової. Таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц на літній пресконференції 11 серпня.

«Це буде великим завданням, яке лише незначною мірою можна порівняти з планом Маршалла. Це щось більше», — сказав Шольц, коли розмова зайшла про Україну.

Він вважає, що на ліквідацію наслідків російсько-української війни підуть мільярди.

«Існує велика необхідність, щоб ми продовжили підтримувати Україну фінансово та військовим шляхом, постачанням озброєнь, як ми досі це робили. І водночас ми маємо звернутися до питання відновлення – інфраструктури, будівель, установ», – сказав канцлер.

До речі, під час виступу у Бундестазі 22 червня Шольц вже торкався цього питання. Тоді канцлер Німеччини заявив, що відновлення України вимагатиме багато мільярдів доларів та євро. До того ж, реалізувати це завдання за кілька років не вдасться. На думку Шольца, відновлення нашої держави затягнеться на десятки років і стане справою життя кількох поколінь.

План Маршалла План Маршалла – це програма економічної допомоги країнам Європи після другої світової війни, яку розробив держсекретар США Джордж Маршалл. Вона діяла з 1948 до 1952 року і охоплювала країни Західної, Північної, Південної Європи та Туреччини. На СРСР та країни соціалістичного блоку план не поширювався.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну фінансово та зброєю доти, доки вона цього потребує. Шольц наголосив, що для Німеччини важливо дотримуватися курсу на підтримку України доти, доки Путін не визнає «колосальної помилки».

Раніше уряд Німеччини на своєму сайті опублікував детальний список того, що вже було надано, і того озброєння, яке країна передасть Україні в межах військової допомоги. Наголошується, що Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу і не зупиниться лише на вже поставлених САУ Panzerhaubitze 2000.