Пластуни виявили у Відні поховання отамана українського війська (фото)



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Начальник штабу корпусів Української галицької армії Фердинанд Льонер

Могила Фердинанда Льонера знаходиться на Мацлайнсдорфському лютеранському цвинтарі у Відні

Пластуни відшукали у Відні могилу начальника штабу корпусів Української галицької армії Фердинанда Льонера.

Про це на сайті «Історична правда» повідомив історик Юрій Юзич.

«Вихованець львівського Пласту Тарас Піняжко, тепер – віденський архітектор, буквально за кілька годин розшукав могилу, керуючись отриманою від мене інформацією. Могила Льонера в стадії ліквідації із 1999 року (не проплачена). Поховання знаходиться на Мацлайнсдорфському лютеранському цвинтарі, що у 10-й дільниці Відня. У цій же могилі упокоєна також й дружина – Ірина Вахнянин», – написав Юзич.

Для врятування поховання українського офіцера і його родини історик просить звертатись на адресу Пласту у Австрії.

Фердинанд Льонер (1886-1956) - австрійський німець. Добровольцем вступив до УГА, дуже швидко вивчив українську мову. Брав участь у поході на Київ і боях з армією Котовського під Житомиром. Був одружений з українською націоналісткою Іреною Вахнянин (1898-1978), подругою розвідниці УВО Ольги Басараб.

У 1930-х роках працював у Москві – військовим аташе Австрії та Німеччини. Писав спогади про українську визвольну боротьбу.