Пластуни виявили у Відні поховання отамана українського війська (фото)
Начальник штабу корпусів Української галицької армії Фердинанд Льонер
Могила Фердинанда Льонера знаходиться на Мацлайнсдорфському лютеранському цвинтарі у Відні
Пластуни відшукали у Відні могилу начальника штабу корпусів Української галицької армії Фердинанда Льонера.
Про це на сайті «Історична правда» повідомив історик Юрій Юзич.
«Вихованець львівського Пласту Тарас Піняжко, тепер – віденський архітектор, буквально за кілька годин розшукав могилу, керуючись отриманою від мене інформацією. Могила Льонера в стадії ліквідації із 1999 року (не проплачена). Поховання знаходиться на Мацлайнсдорфському лютеранському цвинтарі, що у 10-й дільниці Відня. У цій же могилі упокоєна також й дружина – Ірина Вахнянин», – написав Юзич.
Для врятування поховання українського офіцера і його родини історик просить звертатись на адресу Пласту у Австрії.