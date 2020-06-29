Археологи знайшли під Львовом поховання часів Римської імперії



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Археологи виявили древні поховання, які можуть бути могильником давньоримського часу Фото: Краєзнавчий музей Буська

Територію планують дослідити трьома методам

У Буську під Львовом, в урочищі Коротка Сторона археологи виявили древні поховання, які можуть бути могильником давньоримського часу – Черняхівської культури.

Про це йдеться на сторінці Краєзнавчого музею Буська у Facebook.

«На урочищі Коротка Сторона (вул. Б.Хмельницького) розпочала роботу спільна наукова експедиція Інституту археології ЛНУ імені Івана Франка та Карпатського відділення Інституту геофізики НАН України», - йдеться у повідомленні.

Територію планують дослідити трьома методами: георадаром, біолокатором і приладом для вимірювання електромагнітних полів.

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