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    Події в Україні

    Археологи знайшли під Львовом поховання часів Римської імперії

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    <p>Археологи виявили древні поховання, які можуть бути могильником давньоримського часу</p> - Археологи знайшли під Львовом поховання часів Римської імперії

    Археологи виявили древні поховання, які можуть бути могильником давньоримського часу

    Фото: Краєзнавчий музей Буська

    Територію планують дослідити трьома методам

    У Буську під Львовом, в урочищі Коротка Сторона археологи виявили древні поховання, які можуть бути могильником давньоримського часу – Черняхівської культури.

    Про це йдеться на сторінці Краєзнавчого музею Буська у Facebook.

    «На урочищі Коротка Сторона (вул. Б.Хмельницького) розпочала роботу спільна наукова експедиція Інституту археології ЛНУ імені Івана Франка та Карпатського відділення Інституту геофізики НАН України», - йдеться у повідомленні.

    Територію планують дослідити трьома методами: георадаром, біолокатором і приладом для вимірювання електромагнітних полів.

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    Раніше археологи знайшли старовинне місто на Дніпропетровщині. 

    Також археологи розкопали у центрі Черкас старовинний гончарний горн.

    історія Львівщина археолог археологія поховання
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