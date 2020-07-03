Вандали зіпсували у Дніпрі графіті з портретом Шухевича



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Ще 1 липня на Січеславській набережній у Дніпрі графіті із портретом головнокомандувача УПА Романа Шухевича було неушкодженим Фото: radiosvoboda.org

Малюнок замалювали синьою фарбою та написали «Ворог України»

У Дніпрі невідомі зіпсували графіті з портретом генерала-хорунжого УПА Романа Шухевича.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що у четвер малюнок замалювали синьою фарбою та написали «Ворог України».

Як розповів один з ініціаторів створення об'єкта, представник громадської організації «Суспільство майбутнього» Андрій Куліш, творці вирішили відновити графіті.

Він повідомив, що організація оголосила про грошову винагороду за інформацію, яка дасть можливість знайти тих, хто зіпсував графіті.

«Що б українське ми не зробили в місті, воно завжди паплюжиться. Постать Романа Шухевича оббріхана… Ми вважаємо, що треба знайти того, хто це зробив, і вже потім вирішувати, як діяти», – сказав Куліш.

Нагадаємо, на Січеславській набережній у Дніпрі з’явилися графіті із портретом головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Його створили громадські активісти до дня народження відомого українського політичного діяча 30 червня.

У листопаді 2015 року в Дніпрі на виконання «законів про декомунізацію» змінили назви 259 об’єктів топоніміки. Тоді в місті з'явилась вулиця Романа Шухевича. Пропозиція ж щодо перейменування однієї з центральних вулиць міста на вулицю Степана Бандери такі й залишилась пропозицією.